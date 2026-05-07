Funcom отложила выпуск карты Полярный Купол для Dune: Awakening, обещает её в бесплатном обновлении позже в этом году

Фанаты Dune: Awakening были разочарованы тем, что новая карта Полярный Купол не появится в обновлении 1.4, которое выйдет 19 мая вместе с DLC «Водные войны». Разработчики из Funcom объяснили задержку необходимостью довести карту до нужного уровня качества.

Команда активно работает над Полярным Куполом — это масштабная карта для выживания с новыми механиками, локациями, ресурсами и отдельной сюжетной линией. При этом DLC останется только с косметическими нововведениями, а все новые игровые элементы и контент будут доступны бесплатно для всех игроков.

Funcom подчеркнула, что изменения в приоритетах разработки привели к смещению выпуска карты, но работа над ней продолжается. Планируется, что Полярный Купол выйдет к концу года в составе крупного бесплатного обновления.