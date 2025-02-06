Funcom показали новый трейлер Dune: Awakening

Funcom выпустила новый красивый внутриигровой трейлер Dune: Awakening, демонстрирующий неумолимое, но завораживающее величие Арракиса.
Норвежская команда разработчиков акцентирует внимание пользователей на широком разнообразии сценариев, которые послужат фоном для подвигов тех, кто захочет принять участие в испытаниях, предлагаемых этой долгожданной MMO.
Среди живописных скалистых долин, испещренных инопланетной растительностью, глубоких каньонов и пустынь, простирающихся до самого горизонта, игроки сами определят этапы своего интерактивного путешествия в научно-фантастическом измерении Фрэнка Герберта - инопланетном мире, полном возможностей, но в котором господствуют насилие и хаос.
Жаль что очередная ММО...
Зная фалкон, скорее всего будет как Конан, с возможностью одиночной игры и модами, так что все ок
Так интервью у одного из разработчиков показали, где тот сказал да, мол одиночный режим игры будет, но он будет не таким, как многопользовательский (я сам не помню, что там он сказал дальше - что-то типа ограниченным по разнообразию или может ограниченным в целях..)
Да скорее всего как в конане
для ММО не плохо,для сингла не очень
Ай красота... Особенно приятно увидеть такое после игры в The battle for Arrakis на Sega Mega Drive II в начале 2000-х! ) Графика, вид от первого лица, детализация... 😍😍😍
да расколится твой нож
и разобьётся вдребезги? :)
5фпс работа траков на машинах. По ощущениям снималось как раз с консольной версии - обрезанные эффекты взрывов, дымы. Даже видно как "лагает" моделька персонажа в 30фпс.
Симпатично конечно! Вот только ощущение, что я уже нечто подобное видел и не раз! :)))
Всё круто, красиво, но есть одно "ММО"... Мне в этом делать нечего. А жаль. Выглядит перспективно, если бы не ломающий всё повествование и погружение "онлайн", могло бы получиться нечто интересное.
ну я прям не знаю..))
Выглядит уныло
Жанр Mmo? // Паша Мунтян
ништяк это мы ждем зная