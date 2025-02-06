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Dune: Awakening 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 90 оценок

Funcom показали новый трейлер Dune: Awakening

Procy_on
Новости

Funcom выпустила новый красивый внутриигровой трейлер Dune: Awakening, демонстрирующий неумолимое, но завораживающее величие Арракиса.

Норвежская команда разработчиков акцентирует внимание пользователей на широком разнообразии сценариев, которые послужат фоном для подвигов тех, кто захочет принять участие в испытаниях, предлагаемых этой долгожданной MMO.

Среди живописных скалистых долин, испещренных инопланетной растительностью, глубоких каньонов и пустынь, простирающихся до самого горизонта, игроки сами определят этапы своего интерактивного путешествия в научно-фантастическом измерении Фрэнка Герберта - инопланетном мире, полном возможностей, но в котором господствуют насилие и хаос.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Жаль что очередная ММО...

11
Nodas

Зная фалкон, скорее всего будет как Конан, с возможностью одиночной игры и модами, так что все ок

0
SpicyYusei Nodas

Так интервью у одного из разработчиков показали, где тот сказал да, мол одиночный режим игры будет, но он будет не таким, как многопользовательский (я сам не помню, что там он сказал дальше - что-то типа ограниченным по разнообразию или может ограниченным в целях..)

1
Nodas SpicyYusei

Да скорее всего как в конане

0
WerGC

для ММО не плохо,для сингла не очень

4
SpicyYusei

Ай красота... Особенно приятно увидеть такое после игры в The battle for Arrakis на Sega Mega Drive II в начале 2000-х! ) Графика, вид от первого лица, детализация... 😍😍😍

3
niko1989

да расколится твой нож

0
SpicyYusei niko1989

и разобьётся вдребезги? :)

0
Hevin

5фпс работа траков на машинах. По ощущениям снималось как раз с консольной версии - обрезанные эффекты взрывов, дымы. Даже видно как "лагает" моделька персонажа в 30фпс.

1
igor lvov

Симпатично конечно! Вот только ощущение, что я уже нечто подобное видел и не раз! :)))

1
niko1989
0
Аристов--Черный

Всё круто, красиво, но есть одно "ММО"... Мне в этом делать нечего. А жаль. Выглядит перспективно, если бы не ломающий всё повествование и погружение "онлайн", могло бы получиться нечто интересное.

0
kedmaker
новый красивый внутриигровой трейлер
демонстрирующий неумолимое, но завораживающее величие Арракиса

ну я прям не знаю..))

0
--00--00--

Выглядит уныло

0
Пользователь ВКонтакте

Жанр Mmo? // Паша Мунтян

0
Sevasibor

ништяк это мы ждем зная

-1