Funcom принесла извинения за небольшое количество контента в дополнении Lost Harvest для Dune: Awakening

Компания Funcom объявила о расширении дополнения Dune: Awakening для Lost Harvest новыми постройками после получения многочисленных негативных отзывов от игроков. Разработчик признал, что информация о содержании дополнения была недостаточно ясной, что породило неоправданные ожидания в сообществе.

Главной проблемой, отмеченной игроками, стала нехватка построек в наборе «Dune Man», который включал всего четыре новых предмета, что значительно меньше, чем ожидалось при покупке дополнительного контента. Это ограничение привело к тому, что DLC получило в Steam отзывы «В основном отрицательные».

В ответ на спор Funcom опубликовала на Reddit заявление:

Мы понимаем разочарование некоторых из вас, и чтобы исправить ситуацию, мы будем работать над созданием большего количества строительных элементов для «Dune Man», которые будут доступны всем владельцам дополнения Lost Harvest.

Дополнение будет включать около 15 новых элементов, которые должны появиться в продаже с конца сентября по начало октября 2025 года. Разработчик также пояснил, что эти дополнения не будут распространяться в виде Twitch Drops, что гарантирует доступ всем владельцам DLC.

Помимо новых строительных элементов, Funcom сделала ещё одно приятное для сообщества объявление: все Twitch Drops, включая предыдущие, в будущем будут доступны непосредственно в игре.

Мы понимаем, что не все хотят или имеют время смотреть прямые трансляции, и мы хотим гарантировать, что эти люди также получат доступ к этим игровым предметам после окончания кампании Twitch Drops.

Этот ответ последовал за недавним выпуском обновления Dune: Awakening Chapter 2 и последующим патчем, исправляющим уязвимость, связанную с дублированием предметов. Сообщество положительно отреагировало на объявленные меры, игроки похвалили компанию за прислушивание к отзывам и улучшение коммуникации.