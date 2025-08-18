Funcom раскрыла планы по развитию Dune: Awakening - Chapter 2, DLC и новый эндгейм

Студия Funcom поделилась свежим обновлением о будущем MMO-выживания Dune: Awakening. В сообщении к сообществу разработчики признали проблемы с коммуникацией, багами и читерами, но пообещали усилить темп исправлений и ввести новые системы, способные разнообразить геймплей.

На Gamescom 2025 авторы представят Chapter 2 (бесплатное обновление) и первое платное DLC — The Lost Harvest. Оба дополнения будут выпущены параллельно и добавят новые активности и косметику, но пока не затронут эндгейм.

Разработчики также поделились планами по ближайшим улучшениям:

система логов с подробной информацией о том, кто взял ресурсы из сундуков;

возможность возвращать потерянные транспортные средства;

расширение инвентаря и новые контейнеры для орнитоптеров;

переработка системы добычи в Deep Desert, чтобы игроки не сталкивались с пустыми точками;

оффлайн-уведомления на e-mail о состоянии базы.

Что касается долгосрочной перспективы, ключевой упор сделают на развитие Landsraad — политической системы, которая должна стать главной эндгейм-активностью. Игроки смогут продвигаться по фракционным рангам, выполнять контракты, принимать участие в миссиях и посещать уникальных торговцев. В список возможных активностей входят дуэли, гонки, охота за сокровищами, квесты на убийства и задания фракция-против-фракции.

Отдельное внимание уделят переработке Deep Desert: зона вернётся к своей изначальной концепции — песчаному полигону для борьбы за специю. Разработчики планируют добавить новые макеты, зоны без полётов и более стабильную техническую основу.

Основные изменения стартуют во второй половине 2025 года. Funcom уверена, что у Dune: Awakening уже есть прочная база, на которой можно построить по-настоящему разнообразный и насыщенный эндгейм.