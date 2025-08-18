ЧАТ ИГРЫ
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 334 оценки

Funcom раскрыла планы по развитию Dune: Awakening - Chapter 2, DLC и новый эндгейм

IKarasik IKarasik

Студия Funcom поделилась свежим обновлением о будущем MMO-выживания Dune: Awakening. В сообщении к сообществу разработчики признали проблемы с коммуникацией, багами и читерами, но пообещали усилить темп исправлений и ввести новые системы, способные разнообразить геймплей.

На Gamescom 2025 авторы представят Chapter 2 (бесплатное обновление) и первое платное DLC — The Lost Harvest. Оба дополнения будут выпущены параллельно и добавят новые активности и косметику, но пока не затронут эндгейм.

Разработчики также поделились планами по ближайшим улучшениям:

  • система логов с подробной информацией о том, кто взял ресурсы из сундуков;
  • возможность возвращать потерянные транспортные средства;
  • расширение инвентаря и новые контейнеры для орнитоптеров;
  • переработка системы добычи в Deep Desert, чтобы игроки не сталкивались с пустыми точками;
  • оффлайн-уведомления на e-mail о состоянии базы.

Что касается долгосрочной перспективы, ключевой упор сделают на развитие Landsraad — политической системы, которая должна стать главной эндгейм-активностью. Игроки смогут продвигаться по фракционным рангам, выполнять контракты, принимать участие в миссиях и посещать уникальных торговцев. В список возможных активностей входят дуэли, гонки, охота за сокровищами, квесты на убийства и задания фракция-против-фракции.

Отдельное внимание уделят переработке Deep Desert: зона вернётся к своей изначальной концепции — песчаному полигону для борьбы за специю. Разработчики планируют добавить новые макеты, зоны без полётов и более стабильную техническую основу.

Основные изменения стартуют во второй половине 2025 года. Funcom уверена, что у Dune: Awakening уже есть прочная база, на которой можно построить по-настоящему разнообразный и насыщенный эндгейм.

Комментарии: 1
Лицо со шрамом

Играю в Дюну и буду играть дальше , но не пойму кто увел мою вторую базу в глубокой пустыне , я построил еще одну , сейчас похоже кариолисова буря ее снесет через 8 часов