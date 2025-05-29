ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.1 148 оценок

Funcom раскрыла подробности мид- и эндгейм-контента Dune: Awakening на финальном стриме перед запуском игры

IKarasik IKarasik

На финальном прямом эфире перед выходом Dune: Awakening, состоявшемся 28 мая, студия Funcom представила обширный обзор ключевых механик и особенностей средне- и высокоуровневого контента грядущей MMO. Разработчики продемонстрировали, как будет развиваться игровой процесс по мере продвижения игроков и какие испытания ждут на поздних этапах.

Стрим открылся экскурсией по расширенному региону Хагга-Бейсин, который теперь заметно масштабнее и насыщеннее, чем в бета-версиях. Упор сделан на реалистичную систему выживания: строительство, управление ресурсами, защита от климатических угроз и адаптация к жестким условиям пустыни Арракиса.

На среднем этапе игры в центре внимания оказывается развитие базы, крафтинг, автоматизация процессов и изучение технологий. Появление нового транспорта — багги — открывает дополнительные возможности для сбора ресурсов и ускоренного перемещения по миру.

Прогресс персонажа строится на накоплении опыта через действия в мире — исследования, строительство и выживание напрямую влияют на открытие новых умений. Такой подход делает развитие персонажа более органичным и персонализированным.

Ключевой элемент позднего контента — участие в системе Landsraad, политической арене мира Dune. Игроки смогут влиять на свою фракцию, участвовать в голосованиях, стратегических решениях и глобальных PvE- и PvP-событиях. Каждое действие будет иметь последствия, превращая политические интриги в важную часть геймплея.

Финальной частью презентации стала демонстрация Deep Desert — зоны для высокоуровневых игроков. Здесь действуют изменяющиеся погодные условия, смертоносные бури, другие игроки и события по сбору пряности, которые станут ареной для ожесточённых битв. Рельеф и условия в регионе будут обновляться еженедельно, создавая динамичную игровую среду.

Разработчики отметили, что Dune: Awakening не навязывает игрокам жёсткие роли. Можно выбрать путь исследователя, торговца, одиночки, политика или бойца. Такой уровень свободы делает игру настоящей песочницей с множеством направлений развития.

Названо время выхода Dune: Awakening

Релиз Dune: Awakening состоится 10 июня 2025 года, а обладатели предзаказов получат доступ уже с 5 июня в 17:00 по московскому времени. Финальный стрим подтвердил, что проект обещает стать масштабной и глубокой MMO в уникальной вселенной «Дюны».

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
rei_nyasha

once human получше будет и бесплатно

1
ThoughtfulGerardo

я не отдам за это 3 000....думайте как снизить цену!

Raphtallia

Ну вообще то 2500. Но мне кажется для этой шляпы и 1500 слишком дорого. 1к ей красная цена.

вупсич пупсич

450 рублей мб стоит не более

игру 2010 года выпустили

Raphtallia

Через пол года уже скидос будет %50. Как раз в НГ. Может до ума доведут игру и запилят пве серваки или вообще сделают как конана, автономно. На пока эта шляпа не стоит того, что за нее просят. Это факт! Да и графа такая се, при неслабых системках.

А отсутствие физики плащей вообще рассмешило.

Hevin

Я конечно предзаказал, но поиграв в бету понял что игра ужасно сырая. А учитывая что она будет ммо - проект будет развиваться до стабильного состояния долгие годы. Хотя зная фанком - сломают в конце к чертям всё и оставят гнить, как произошло с конаном.

NargrubWal

Выйдет посмотрим, что получилось по факту. В любом случаи на релизе брать не стоит.

Raphtallia

На релизе сейчас уже вообще опасно что либо брать.