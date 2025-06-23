Funcom раскрыли планы на обновления Dune: Awakening

Студия Funcom провела первую крупную сессию "Спроси меня о чём угодно" (AMA) по MMO-выживальщику Dune: Awakening. Разработчики ответили более чем на 30 вопросов на Reddit, раскрыв ключевые детали будущих обновлений, изменений в механике и планов на развитие игры. Вот главные итоги:
Обновления
- В июле выйдут патчи с улучшениями качества жизни.
- Крупные контентные апдейты будут выходить раз в 3–4 месяца.
- Контракты и участие в Ландсраде сделают более выгодными.
Баланс и PvP
- Орнитоптеры сохранят ракеты, но им снизят манёвренность и добавят перегрев.
- Глубинная пустыня останется PvP-зоной без ограничений. PvE-режим для неё не планируется.
- Лут в подземельях будет оставаться случайным, а карты — обновляться каждую неделю.
Строительство и интерфейс
- Улучшат систему строительства: можно будет улучшать здания без сноса.
- Появится возможность переименовывать хранилища и транспорт.
- Мини-карты не будет — разработчики делают ставку на иммерсивные сканеры.
Что не планируется
- Friendly fire отключать не будут.
- PvE в пустыне, вид сверху и пропуск всех диалогов — тоже не появятся.
Что впереди
- Расширение карты, новые зоны и социальные хабы.
- В разработке — дуэли, «Ходьба без ритма» и третья фракция (не Дом Коррино).
Игра продолжает активно развиваться, а команда обещает поддерживать высокий темп обновлений и придерживаться духа оригинальной вселенной.
третья фракция (не Дом Коррино) - Наконец-то Ордосы!
Ну и че народ,в неё все так же интересно играть спустя 2 недели?
да как соло игрок я многое что не успел да еще и в пвп зоне не был
Игра топ
Нет, всё так же не интересно. Без коллектива делать там нечего, с коллективом - делать нечего становится чуть позже. Мир мёртвый и не отзывчивый. Кроме интриг между домами - весь мир застыл
У меня бы был один вопрос. Ради чего вы это все сделали ?