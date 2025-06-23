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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 258 оценок

Funcom раскрыли планы на обновления Dune: Awakening

IKarasik IKarasik

Студия Funcom провела первую крупную сессию "Спроси меня о чём угодно" (AMA) по MMO-выживальщику Dune: Awakening. Разработчики ответили более чем на 30 вопросов на Reddit, раскрыв ключевые детали будущих обновлений, изменений в механике и планов на развитие игры. Вот главные итоги:

Обновления

  • В июле выйдут патчи с улучшениями качества жизни.
  • Крупные контентные апдейты будут выходить раз в 3–4 месяца.
  • Контракты и участие в Ландсраде сделают более выгодными.

Баланс и PvP

  • Орнитоптеры сохранят ракеты, но им снизят манёвренность и добавят перегрев.
  • Глубинная пустыня останется PvP-зоной без ограничений. PvE-режим для неё не планируется.
  • Лут в подземельях будет оставаться случайным, а карты — обновляться каждую неделю.

Строительство и интерфейс

  • Улучшат систему строительства: можно будет улучшать здания без сноса.
  • Появится возможность переименовывать хранилища и транспорт.
  • Мини-карты не будет — разработчики делают ставку на иммерсивные сканеры.

Что не планируется

  • Friendly fire отключать не будут.
  • PvE в пустыне, вид сверху и пропуск всех диалогов — тоже не появятся.

Что впереди

  • Расширение карты, новые зоны и социальные хабы.
  • В разработке — дуэли, «Ходьба без ритма» и третья фракция (не Дом Коррино).

Игра продолжает активно развиваться, а команда обещает поддерживать высокий темп обновлений и придерживаться духа оригинальной вселенной.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
LordAscarot

третья фракция (не Дом Коррино) - Наконец-то Ордосы!

3
vertehwost

Ну и че народ,в неё все так же интересно играть спустя 2 недели?

1
Витлейк Витлейк

да как соло игрок я многое что не успел да еще и в пвп зоне не был

2
ApprovingVulpes

Игра топ

2
Hevin

Нет, всё так же не интересно. Без коллектива делать там нечего, с коллективом - делать нечего становится чуть позже. Мир мёртвый и не отзывчивый. Кроме интриг между домами - весь мир застыл

2
Egik81

У меня бы был один вопрос. Ради чего вы это все сделали ?