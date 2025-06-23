Funcom раскрыли планы на обновления Dune: Awakening

Студия Funcom провела первую крупную сессию "Спроси меня о чём угодно" (AMA) по MMO-выживальщику Dune: Awakening. Разработчики ответили более чем на 30 вопросов на Reddit, раскрыв ключевые детали будущих обновлений, изменений в механике и планов на развитие игры. Вот главные итоги:

Обновления

В июле выйдут патчи с улучшениями качества жизни.

Крупные контентные апдейты будут выходить раз в 3–4 месяца.

Контракты и участие в Ландсраде сделают более выгодными.

Баланс и PvP

Орнитоптеры сохранят ракеты, но им снизят манёвренность и добавят перегрев.

Глубинная пустыня останется PvP-зоной без ограничений. PvE-режим для неё не планируется.

Лут в подземельях будет оставаться случайным, а карты — обновляться каждую неделю.

Строительство и интерфейс

Улучшат систему строительства: можно будет улучшать здания без сноса.

Появится возможность переименовывать хранилища и транспорт.

Мини-карты не будет — разработчики делают ставку на иммерсивные сканеры.

Что не планируется

Friendly fire отключать не будут.

PvE в пустыне, вид сверху и пропуск всех диалогов — тоже не появятся.

Что впереди

Расширение карты, новые зоны и социальные хабы.

В разработке — дуэли, «Ходьба без ритма» и третья фракция (не Дом Коррино).

Игра продолжает активно развиваться, а команда обещает поддерживать высокий темп обновлений и придерживаться духа оригинальной вселенной.