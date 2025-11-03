Funcom спасает имущество игроков: Dune: Awakening получит систему защиты баз и ресурсов

Студия Funcom объявила о внедрении новой системы защиты имущества в выживалке Dune: Awakening, которая позволит игрокам сохранять прогресс даже после длительных перерывов. Это решение стало ответом на многочисленные жалобы сообщества: многие пользователи теряли всё своё имущество после нескольких недель отсутствия в игре.

Игроки сообщали, что их базы разрушались песчаными бурями, а техника и ресурсы исчезали. Один из пользователей Steam рассказал, как потерял месяцы работы из-за проблем с интернетом: «Я построил огромную базу, где хранил транспорт, оружие и редкие материалы. Вернувшись через месяц, я обнаружил, что всё уничтожено».

Разработчики учли отзывы и пообещали радикальные улучшения. Уже в декабрьском обновлении появятся контейнеры для безопасного хранения добычи, защищённые от стихий. А позже будет добавлена функция «упаковки» базы и снаряжения в специальный предмет инвентаря. Это позволит не только сохранить имущество во время перерыва, но и переносить прогресс на другие серверы — решение, которого фанаты ждали с релиза.

Funcom планирует начать тестирование новой функции уже на следующей неделе. Кроме того, в первом квартале 2026 года игра получит третью главу, сфокусированную на эндгейме: переработанная система Landsraad, контракты PvE, новые специализации и сюжетный контент расширят возможности для опытных игроков.

Судя по реакции сообщества, студия наконец-то нашла способ сделать жизнь на Аракисе не только опасной, но и справедливой.