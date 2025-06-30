Игроки Dune: Awakening жалуются на усиливающееся гриферство

Несмотря на сильный старт Dune: Awakening, многие игроки сообщают, что проблемы с гриферством становятся всё серьёзнее — особенно после недавнего расширения PvE-зоны в Песках. Вместо облегчения, игроки столкнулись с новой волной вредоносного поведения, связанного с орнитоптерами.

Хотя студия Funcom ранее уже убрала возможность "давить" других игроков с помощью орнитоптеров, недобросовестные игроки вновь нашли лазейку: теперь они специально приземляются на других игроков во время фарма, блокируя добычу ресурсов. Подобные ситуации всё чаще происходят в зоне Хагга, куда мигрировали гриферы из более опасных областей.

«Они просто ждут момента, чтобы приземлиться на тебя и отжать всё. Это уже не игра, а открытая война против всех остальных на сервере», — делится один из игроков на Reddit. Другой добавляет, что в местном чате начали звучать угрозы и даже попытки доксинга (публикации личной информации), если кто-то пытается противостоять нарушителям.

Особенно болезненно ситуация воспринимается теми, кто пришёл за атмосферой "Дюны". «Вряд ли в книгах Герберта описано, как четыре орнитоптера садятся на бедного фримена, пытающегося добыть немного пряности», — иронизирует один фанат.

Игроки подчёркивают: одно дело — честный PvP в соответствующих зонах, но совсем другое — намеренное использование игровых механик в PvE-зоне, чтобы мешать другим. По их мнению, такие действия должны считаться явным гриферством и пресекаться.

На момент публикации новости Funcom официально никак не отреагировала на ситуацию. Тем временем, несмотря на волны недовольства, Dune: Awakening по-прежнему удерживает положительный рейтинг в Steam, а количество игроков перевалило за миллион, что делает её самым быстро продаваемым проектом в истории студии.