Игроки Dune: Awakening жалуются на усиливающееся гриферство

Несмотря на сильный старт Dune: Awakening, многие игроки сообщают, что проблемы с гриферством становятся всё серьёзнее — особенно после недавнего расширения PvE-зоны в Песках. Вместо облегчения, игроки столкнулись с новой волной вредоносного поведения, связанного с орнитоптерами.
Хотя студия Funcom ранее уже убрала возможность "давить" других игроков с помощью орнитоптеров, недобросовестные игроки вновь нашли лазейку: теперь они специально приземляются на других игроков во время фарма, блокируя добычу ресурсов. Подобные ситуации всё чаще происходят в зоне Хагга, куда мигрировали гриферы из более опасных областей.
«Они просто ждут момента, чтобы приземлиться на тебя и отжать всё. Это уже не игра, а открытая война против всех остальных на сервере», — делится один из игроков на Reddit. Другой добавляет, что в местном чате начали звучать угрозы и даже попытки доксинга (публикации личной информации), если кто-то пытается противостоять нарушителям.
Особенно болезненно ситуация воспринимается теми, кто пришёл за атмосферой "Дюны". «Вряд ли в книгах Герберта описано, как четыре орнитоптера садятся на бедного фримена, пытающегося добыть немного пряности», — иронизирует один фанат.
Игроки подчёркивают: одно дело — честный PvP в соответствующих зонах, но совсем другое — намеренное использование игровых механик в PvE-зоне, чтобы мешать другим. По их мнению, такие действия должны считаться явным гриферством и пресекаться.
На момент публикации новости Funcom официально никак не отреагировала на ситуацию. Тем временем, несмотря на волны недовольства, Dune: Awakening по-прежнему удерживает положительный рейтинг в Steam, а количество игроков перевалило за миллион, что делает её самым быстро продаваемым проектом в истории студии.
Убрать пве, вот и все решение.
Закомплексованные трусы которые боятся пвп идут грифирить игроков для самоутверждения. Всегда так было и будет, других вариантов кроме вовзращения пвп тут нет.
Другой вариант сделать пвЕ отдельно, большинству невтарахтел этот ваш пвп.
Играй в синглы. Набежали клоуны. Подобные игры не про пве. И ломать их для сыкливых неженок дело такое себе.
Говорят если сделать два загона то пвп умрёт, потому что те кто ноют о пвп больше всех - часто ищут не челлендж, а комфорт только для себя.
Хз что это в дюне. Но в ВоВе под этим подразумеваться издевательство над слабыми, без какой либо выгоды для себя. Например если хай левел персонаж идет на локу с лоу левелами и убивает их там, мешая качаться. Чисто ради рофлов
На каком-то своём придуманном языке общаются, да думают, что все этим занимаются. Я в таких случаях просто дальше иду.
А по теме - ну дурачьё.. Что тут сказать?.. Жаль, что и в играх народ дурачится. (
Ну вообще то это и есть атмосфера дюны одна из самых суровых планет так то хрен ли :)
Бред если это и происходит то в единичных случаях буквально 1 на 1000
Как в дюне в пве зоне можно "приземлиться и отнять все"
Серьезно? Сейчас все дюпают предметы уже 3 день, а мы говорим про это?))
Введут в PvE сегменте "зону выталкивания" просто над техникой игроков, то есть подлетаешь на метр к крыше другого аппарата - и тебя отталкивает.
Социальные калеки в реальном мире пока ещё могут гриферить в PvE-зоне и мешать игрокам играть в игру, но вопрос времени когда шизо-гриферов прижмут к ногтю.
Ну так а разве не в этом смысл, воевать за ресурсы?
)))