Консольная версия Dune Awakening ушла "на золото" - релиз 22 сентября

Компания Funcom объявила, что Dune Awakening получила статус «золотой версии», а это значит, что игра готова к запланированному релизу 22 сентября на PS5 и и Xbox Series.

В официальном аккаунте игры на Xbox Series X студия прокомментировала:

Dune: Awakening получила статус «золотой версии»! Пески Арракиса встретят Спящих на консолях 22 сентября!

Dune Awakening представляет собой игру на выживание с пышным открытым миром, готовым к исследованию, крафту и повествованию. Игрокам поручено Бене Гессерит раскрыть тайну исчезновения фременов на Арракисе, что приведёт вас в такие места, как Арракин и бассейн Хагга, где вы встретитесь с такими персонажами, как герцог Лето Атрейдес и Фейд-Раута Харконнен.