Креативный директор Dune Awakening раскритиковал игры с бесконечным гриндом ради удержания аудитории

Современная мода на искусственное затягивание игрового процесса наносит непоправимый вред индустрии и разрушает доверие аудитории. С жесткой критикой подобного подхода выступил креативный директор студии Funcom Джоэл Байлос во время обстоятельной беседы с блогером SurvivalBob. Разработчик предостерег коллег по цеху от манипуляций со статистикой и слепого подчинения сухим цифрам телеметрии ради красивых отчетов для руководства.

В итоге игра оптимизируется под сухие цифры, а не под живых людей. Любой геймдизайнер способен выпустить патч и заставить аудиторию гриндить 500 часов ради одной вещи, после чего показатели удержания подскочат. Но это близорукое мышление, которое не работает на длинной дистанции.

- Джоэл Байлос, креативный директор Dune Awakening

По словам Байлоса, при разработке Dune Awakening команда руководствуется принципом учета данных, а не слепого следования за ними. Бесконечная гонка за показателями вовлеченности вынуждает студии превращать игры в рутину, где искусственно усложняется добыча каждого ресурса. При этом разработчики все равно оказываются в заведомо проигрышной позиции, пытаясь угнаться за аппетитами сообщества.

Глава разработки подчеркнул, что пользователи потребляют новый контент со скоростью, которая в 10 раз превосходит темпы его производства внутри студий. Если команда с колоссальными усилиями выпускает 10 уровней, игроки моментально начинают требовать сотню. Попытка заткнуть эту дыру многочасовым монотонным фармом одних и тех же камней лишь усиливает раздражение ветеранов, теряющих ощущение осмысленного прогресса на поздних этапах игры.

Именно поэтому в готовящемся бесплатном обновлении Polar Cap создатели принципиально отказались от добавления нового 7 ранга снаряжения и очередной ступени вертикальной прокачки. Вместо обесценивания накопленного лута морозный биом предложит горизонтальное развитие на базе 5 и 6 рангов. Выживальщикам придется бороться с лютым холодом, возводить теплоизолированные базы и вырезать лед специальным лазером для колесного багги, а не наматывать сотни кругов ради еще одного бонуса к характеристикам брони.

Стремление избавить пользователей от обязательной рутины подтолкнуло Funcom и к расширению возможностей одиночного режима. В синглплеере появились детальные ползунки, позволяющие одним взмахом инструмента добывать запасы сырья на долгие часы строительства или вовсе бесплатно возводить постройки без затрат материалов. Такой функционал дает возможность выстроить комфортный темп прохождения тем, кто ценит личное время и не желает мириться с ограничениями сетевых серверов.

Для калибровки игровых систем авторы активно привлекают участников закрытых тестовых серверов, где правки баланса проверяются реальным пользовательским опытом, а не отчетами телеметрии. Релиз морозного расширения Polar Cap с новыми правилами выживания состоится 1 декабря на персональных компьютерах и консолях.