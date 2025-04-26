Объединяя в себе жанры научной фантастики и выживания, Dune: Awakening готовит игроков к масштабному бета-тестированию перед полноценным релизом. Вдохновленная культовой вселенной Фрэнка Герберта, игра будет представлять собой многопользовательское приключение в открытом мире, действие которого разворачивается в суровых пустынях Арракиса.

Масштабное бета-тестирование Dune: Awakening пройдет с 9 по 12 мая. Funcom объявила, что в этот бета-тест будет вовлечено гораздо больше игроков, чем в предыдущие тесты, и десяткам тысяч людей будут предоставлены ключи доступа к бета-версии. В отличие от предыдущих закрытых бета-тестов, на этот раз игрокам не придется подписывать никаких соглашений о неразглашении (NDA).

Во время бета-тестирования игроки смогут ощутить большую часть первой истории игры, пытаясь выжить на обширных песчаных морях Арракиса. Funcom утверждает, что первый эпизод будет предлагать около 20 часов игрового процесса. Игрокам предстоит преодолеть угрозу песчаных червей, укрыться от песчаных бурь и попытаться раскрыть скрытые секреты пустыни.

Игрокам, желающим принять участие в бета-тестировании, доступно несколько вариантов. Можно зайти на страницу игры в Steam и нажать кнопку «Запросить доступ». Кроме того, во время трансляции Global LAN Party 10 мая будут распространены тысячи дополнительных бета-ключей. На мероприятии также пройдут чаты с разработчиками и показы нового контента.

Dune: Awakening выйдет в Steam 10 июня. Версии для Xbox Series X/S и PS5 появятся позднее.