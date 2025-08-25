MMO с элементами выживания Dune: Awakening "превзошла все ожидания" Funcom - разработчики готовят новые планеты

MMO с элементами выживания Dune: Awakening уверенно закрепилась в списке крупнейших релизов года. На старте онлайн в Steam достиг почти 190 тысяч игроков одновременно, а всего за 13 дней после выхода игра разошлась миллионом копий — рекордно быстро для Funcom. Сейчас онлайн стабилизировался на отметке около 30 тысяч игроков в день, и студия считает такие показатели более чем успешными.
В интервью GamesRadar+ производственный директор Funcom Оле Андреас признался, что проект «превзошел все ожидания», особенно по части удержания аудитории. Такой успех дает авторам возможность реализовать идеи, которые пришлось отложить ради релиза.
Андреас подтвердил: в будущем в игре появятся другие планеты, включая Каладан, родной мир семьи Атрейдес. Однако прежде команда хочет расширить содержание Арракиса и глубже раскрыть истории фрименов.
Разработчики также сотрудничают с создателями фильмов Дени Вильнёва, но при этом сохраняют творческую свободу: дальнейшее развитие Dune: Awakening не будет полностью зависеть от Warner Bros.
Да-да. Верю что в их ожиданиях было потерять 70 процентов активной базы за два месяца и обрушить пользовательский рейтинг. Верю
а это у Тоддда Говарда нужно спросить, он в планетах с рудой большой эксперт и сам уже не однократно на них побывал
готовьте новый контент мы не против но блин пожалуйста оптимизацию завезите как по железу так и по сети....умоляю
Новые планеты это то, что спасет Дюну. В игре после ста часов уже нет контента и начинается фарм ради фарма. Сервера пустые как Сердце Пустыни. // Александр Королёв
Кусок дерьма ,а не игра)
В небе Арракиса появились какие то корабли , я насчитал 3 разных их вида , возможно это прелюдия к какому то событию.
Давайте быстрее на консоли выпускайте, че тянуть кота за яйца?
Так как оно вообще если сравнивать с другими выживалками типа Вальхейма, Конана и пр.?