MMO с элементами выживания Dune: Awakening "превзошла все ожидания" Funcom - разработчики готовят новые планеты

MMO с элементами выживания Dune: Awakening уверенно закрепилась в списке крупнейших релизов года. На старте онлайн в Steam достиг почти 190 тысяч игроков одновременно, а всего за 13 дней после выхода игра разошлась миллионом копий — рекордно быстро для Funcom. Сейчас онлайн стабилизировался на отметке около 30 тысяч игроков в день, и студия считает такие показатели более чем успешными.

В интервью GamesRadar+ производственный директор Funcom Оле Андреас признался, что проект «превзошел все ожидания», особенно по части удержания аудитории. Такой успех дает авторам возможность реализовать идеи, которые пришлось отложить ради релиза.

Андреас подтвердил: в будущем в игре появятся другие планеты, включая Каладан, родной мир семьи Атрейдес. Однако прежде команда хочет расширить содержание Арракиса и глубже раскрыть истории фрименов.

Разработчики также сотрудничают с создателями фильмов Дени Вильнёва, но при этом сохраняют творческую свободу: дальнейшее развитие Dune: Awakening не будет полностью зависеть от Warner Bros.