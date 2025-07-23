На фоне падения рейтинга Dune: Awakening разработчики выпускают очередной патч с исправлениями багов и дюпов

Этим летом было неожиданно наблюдать за резким падением доверия игроков к новой амбициозной игре Funcom. Dune: Awakening на релизе собрала внушительный онлайн в почти 200 тысяч пользователей Steam и получила в целом положительные отзывы. Однако уже спустя месяц активность начала стремительно снижаться, а общий рейтинг игры в Steam опустился до уровня «смешанных». Чтобы исправить ситуацию, разработчики продолжают экстренно выпускать обновления, направленные на устранение наиболее острых проблем.

Новейший хотфикс, выпущенный после серии неудачных патчей, нацелен на борьбу с очередными дюпами — эксплойтами, позволявшими игрокам дублировать внутриигровую валюту (солари) и использовать транспорт других пользователей без соответствующего разрешения. Один из багов был связан с уязвимостью в банковской системе городов, другой — с нарушением правил доступа к технике. Оба были закрыты в рамках обновления 1.1.15.0, которое уже доступно для скачивания.

Ранее тот же патч привёл к массовой потере баз и снаряжения, что вызвало волну недовольства. В ответ Funcom извинилась перед сообществом и пообещала компенсации, а также серию дополнительных хотфиксов, один из которых и вышел на этой неделе. Команда подтвердила, что уже начала новую волну банов, чтобы очистить серверы от нарушителей, воспользовавшихся эксплойтами.

Несмотря на оперативность, часть игроков продолжает жаловаться на утраты после патчей и отсутствие полноценной стабилизации игрового процесса. На фоне накопившихся проблем и отсутствия системных улучшений, Dune: Awakening продолжает терять поддержку сообщества, а разработчики, похоже, вынуждены действовать в режиме постоянного тушения пожаров. Если Funcom удастся не только устранить эксплойты, но и вернуть доверие игроков, проект может снова обрести прежнюю популярность.