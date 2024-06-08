На Summer Game Fest представили сюжетный трейлер Dune: Awakening с альтенативными событиями истории "Дюны"

На сегодняшней презентации Summer Game Fest 2024 подтвердился слух о демонстрации Dune: Awakening. Разработчики из студии Funcom показали новый кинематографичный трейлер ММО с открытым миром, который раскрывает первые подробности сюжета.
В свежем ролике Пол Атрейдес предлагает несколько альтернативный взгляд на оригинальную историю Фрэнка Герберта. Герой видит мир Арракиса без своей роли избранного, без жестокого истребления дома Атрейдесов и других каноничных событий. Игрокам предстоит самостоятельно создать историю мира в Dune: Awakening.
Dune: Awakening сочетает смелость и креативность игр в жанре «песочницы» с социальной интерактивностью большой многопользовательской игры, чтобы создать уникальную и амбициозную MMO с открытым миром на выживание.
Посмотрите новый сюжетный ролик для Dune: Awakening и готовьтесь к показу полного геймплея на Gamescom в августе этого года.
Да чтоб Великий червь эти ММО пожрал!
Странно что скажу это, но печально что игра будет именно в формате ММО, а не как Конан. Мододелы там расширяли игру до неузнаваемости, добавляли новые механики, боссов, квестовые системы. А тут если разрабы дичи наворотят, то исправлять некому будет XD