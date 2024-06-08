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Dune: Awakening 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
6.9 71 оценка

На Summer Game Fest представили сюжетный трейлер Dune: Awakening с альтенативными событиями истории "Дюны"

Gutsz
Новости

На сегодняшней презентации Summer Game Fest 2024 подтвердился слух о демонстрации Dune: Awakening. Разработчики из студии Funcom показали новый кинематографичный трейлер ММО с открытым миром, который раскрывает первые подробности сюжета.

В свежем ролике Пол Атрейдес предлагает несколько альтернативный взгляд на оригинальную историю Фрэнка Герберта. Герой видит мир Арракиса без своей роли избранного, без жестокого истребления дома Атрейдесов и других каноничных событий. Игрокам предстоит самостоятельно создать историю мира в Dune: Awakening.

Dune: Awakening сочетает смелость и креативность игр в жанре «песочницы» с социальной интерактивностью большой многопользовательской игры, чтобы создать уникальную и амбициозную MMO с открытым миром на выживание.

Посмотрите новый сюжетный ролик для Dune: Awakening и готовьтесь к показу полного геймплея на Gamescom в августе этого года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Да чтоб Великий червь эти ММО пожрал!

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FROSTgm007

Странно что скажу это, но печально что игра будет именно в формате ММО, а не как Конан. Мододелы там расширяли игру до неузнаваемости, добавляли новые механики, боссов, квестовые системы. А тут если разрабы дичи наворотят, то исправлять некому будет XD

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