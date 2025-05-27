Названо время выхода Dune: Awakening

Фанаты вселенной «Дюны» вскоре смогут опробовать Dune: Awakening — многопользовательскую песочницу в открытом мире. Разработчики объявили, что игра станет доступна в раннем доступе на ПК уже 5 июня в 17:00 по московскому времени. Полноценный релиз намечен на 10 июня, также в 17:00 МСК.

Тем, кто оформил предзаказ, предоставят возможность начать предварительную загрузку игры на день раньше — с 4 июня. Проект выходит в Steam и предлагает игрокам окунуться в выживание и сражения на песках Арракиса, сочетая элементы MMO и survival-игр.