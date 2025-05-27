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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.1 147 оценок

Названо время выхода Dune: Awakening

IKarasik IKarasik

Фанаты вселенной «Дюны» вскоре смогут опробовать Dune: Awakening — многопользовательскую песочницу в открытом мире. Разработчики объявили, что игра станет доступна в раннем доступе на ПК уже 5 июня в 17:00 по московскому времени. Полноценный релиз намечен на 10 июня, также в 17:00 МСК.

Тем, кто оформил предзаказ, предоставят возможность начать предварительную загрузку игры на день раньше — с 4 июня. Проект выходит в Steam и предлагает игрокам окунуться в выживание и сражения на песках Арракиса, сочетая элементы MMO и survival-игр.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
caliskan

Цена нормальная прям. Надо взять

7
Лидер Пук

за бетку оверпрайз кринж, не советую брать, + сервера с вайпами походу, лучше пиратку дождаться

3
Liwan Лидер Пук

А будет ли эта пиратка, там походу денуво стоит

2
ThoughtfulGerardo Liwan

а будет ли пиратка...это ж типо онлайн? я то не против пиратки с пве контентом