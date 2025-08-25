Нелепых обликов в Dune: Awakening не будет: "Вы не увидите бегающих пони", как в CoD и Fortnite

Funcom недавно допустила небольшую оплошность, добавив в Dune: Awakening скин огнемет-дракон. Это вызвало дискуссию в сообществе по поводу эстетической составляющей игры в будущем. К счастью, фанатам, скорее всего, не о чем беспокоиться, поскольку разработчики намерены остаться верными вселенной Дюны.

Продюсер Dune: Awakening Скотт Джуниор признал, что добавление скина огнемета было ошибкой. Хотя, по мнению другого разработчика, он имеет смысл, если понимать более широкий контекст.

Да, это была ошибка с нашей стороны. Вырванное из контекста, это выглядит не очень хорошо. Людям придется сыграть в The Lost Harvest, чтобы увидеть, что мы делаем и почему мы добавили этот предмет.

В последние годы игроки чрезвычайно чувствительны к такого рода скинам. Хотя они подходят для игр типа Fortnite, их присутствие не приветствуется в более серьезных продуктах, действие которых происходит в конкретном мире. Часто за этот элемент критикуют, в частности, серию Call of Duty, а после анонса Battlefield 6 игроки громко заявили разработчикам, что не хотят видеть "смешные" скины в игре.

К счастью, после упомянутой "ошибки" Funcom дала понять, что разделяет мнение игроков по этому вопросу. Джуниор заверил, что команда "хочет оставаться верной Дюне настолько, насколько это возможно". Хотя в книгах Фрэнка Герберта появлялись странные существа, которые можно использовать в качестве источника вдохновения, в игре мы не увидим скинов как в Fortnite.

Не волнуйтесь. Вы не увидите здесь бегающих пони и не будете бегать в розовых надувных кругах. Мы обещаем.