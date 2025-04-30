Новый трейлер Dune: Awakening посвятили строительству базы

Разработчики из Funcom представили свежий трейлер MMO-выживания Dune: Awakening, полностью сосредоточенный на одной из ключевых особенностей игры — строительстве базы. Эта система значительно расширяет идеи, ранее реализованные в Conan Exiles, и предлагает глубокий, гибкий и стратегически важный геймплей.

На беспощадной планете Арракис одной лишь стены недостаточно. Чтобы противостоять смертоносным песчаным бурям, игрокам предстоит возводить базы с инженерными решениями CHOAM и энергетическими щитами. Только так можно сохранить свою технику и имущество от разрушительной стихии.

Строить можно как в одиночку, так и в команде. Благодаря технологии Celo совместное строительство стало проще и удобнее. Более того, вступление в Великие Дома, например, к Атрейдесам, открывает доступ к уникальной архитектуре, стилю и транспортным средствам. База отражает не только ваш прогресс, но и верность выбранной фракции.

Игроки смогут создавать наземные машины по частям, добавлять модули и кастомизировать внешний вид. Защищённые ангары и силовые щиты — обязательны для сохранности техники. Но за безопасность приходится платить: Император взимает налоги за содержание базы.

Особое внимание уделено креативу — созданные базы можно сохранять в виде чертежей, делиться ими с союзниками или продавать на бирже. Это превращает строительство в ещё одну форму социального взаимодействия.

Трейлер показывает впечатляющие форпосты, и, хотя участникам пресс-бета не удалось создать столь масштабные сооружения, возможности системы уже получили положительные отклики. Полноценный релиз Dune: Awakening состоится 10 июня, а с 9 по 12 мая пройдет масштабное бета-тестирование.