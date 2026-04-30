Сегодня Funcom объявила, что обновление 1.4 для Dune: Awakening выйдет 19 мая вместе с DLC «Водные войны», заключительной частью сезонного абонемента игры.

Бесплатное обновление добавляет две новые локации на карте Overland Map: Wind Pass, описанный как старый технологический центр Харконненов, где игроки встретятся с фракцией Водяных Перевозчиков, и The Old Quarry Testing Station, масштабируемая зона для эндгейма, где в секретной лаборатории их ждёт коварный персонаж по имени доктор Джаланта. Также включены дополнительные миссии Ландсраада, расширяющие новую структуру эндгейма, представленную в главе 3. Примечательно, что Funcom открыто заявила, что обновление 1.4 не добавляет нового сюжетного контента. Разработчики заявили, что хотят использовать обновление для приоритетной работы над системами, которые расширяют возможности игрока, а следующая глава сюжета появится в будущем обновлении.

DLC Water Wars, цена которого составляет 9,99 долларов США (или включено в сезонный абонемент за 24,99 долларов США/24,99 евро), представляет набор строительных элементов и косметических предметов, посвящённых так называемым Водным Торговцам — безжалостной династии, контролирующей большую часть торговли водой на Арракисе.

В настоящее время Dune: Awakening доступна на ПК в Steam, но ожидается, что она выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series позже в 2026 году.