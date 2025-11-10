Онлайн Dune: Awakening упал ниже Conan Exiles спустя всего 5 месяцев после релиза

MMO-игра Dune: Awakening переживает сложный период: всего через пять месяцев после выхода активность игроков в Steam заметно снизилась, а количество пользователей оказалось ниже, чем у более чем восьмилетнего проекта Funcom Conan Exiles.
Согласно данным SteamDB, на момент публикации в Dune: Awakening одновременно играют около 4 тысяч человек, тогда как Conan Exiles удерживает примерно 4,5 тысячи активных пользователей. Пиковые значения за сутки также оказались выше у старшей игры — 10,899 против 10,593 у Dune.
После успешного старта весной 2025 года и крайне противоречивых отзывов, Funcom пыталась стабилизировать игру с помощью обновлений, включая систему резервного копирования баз и другие улучшения. Однако многие фанаты отмечают, что важные исправления появились слишком поздно. На Reddit пользователи нередко пишут, что им нравилась игра, но теперь стало скучно, а недавние отзывы на Steam имеют смешанные отзывы.
При этом Conan Exiles по-прежнему держится на отметке «в основном положительные», что выглядит удивительно на фоне возраста игры. Несмотря на это, Dune: Awakening сохраняет ядро преданных фанатов — многие называют проект перспективным, но слишком жестким для одиночной игры.
Ситуацию осложняют и внутренние трудности Funcom: студия недавно объявила о сокращениях штата, что может сказаться на темпах обновлений. Тем не менее разработчики продолжают обещать поддержку и новый контент, надеясь вернуть внимание игроков к амбициозной вселенной Арракиса.
В современном мире слишком много игр, что бы тратить своё свободное время на ММО. Зашёл, поиграл пару недель и дальше в другое ушёл.
В корне не согласен. Если игра годная, то хоть ммо, хоть что угодно, время найдется
Ну вот вышла Батла которую я ждал и что ты думаешь, я играю в неё? Нет, потому что играю в ARC Raiders и нет времени ещё и на Батлу)
есть такое понятие - надоедает. я сам не любитель онлайна и играю в основном только в синглы, потому что люблю проработанные сюжетные истории. прошел - получил эмоции - забыл. одно время пробовал онлайн в Fallout 76, но пройдя там всю сюжетку - забросил. искренне пытался понять, почему людям нравятся однотипные события, повторяющиеся раз за разом - но так и не понял
Эффект HellDrivers 2 на первой стадии и будет ли вторая ?
И упадёт ещё ниже из-за ноуфанкомов
После постройки базы и создания всего, что есть в игре, смысл игры пропадает. Фарм ради фарма? Нет. Не хватает в этой ммо духа ммо. Впрочем у Фанкома Конан такой же: после постройки красивого замка и изучения всех рецептов желание играть дальше пропадает.
Карта маленькая, даже Глубокая Пустыня не такая уж и большая. ПВП выглядит убого: на тебя со спины нападают, убивают и убегают. Даже не пвпшеры, а просто ноулайферы. И то пвп было по-началу: в три рыла фармили пряность, никого не подпуская к пятну. И даже их теперь нету. Конана допиливали несколько лет, может и Дуню допилят. Обещают другие планеты даже... // Александр Королёв
Надо было сразу заниматься пве составляющей и пилить контент, а не сваливать всю активность в ДД. Вот вам и результат. Грабли те-же, шишка та-же. Но ума не прибавилось.
Если они будут идти по пути Conan Exiles, то эта ммо станет просто таким же медитативным проектом. // Александр Королёв
Им бы скидку норм сделать на игру, столько распродаж прошло в Стиме за последнее время, но фанкомы такие фанкомы, высокомери так и прёт, что бы скидку дать людям, а многие не готовы за фулпрайс такой неоднозначный проект идти тестить