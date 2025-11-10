Онлайн Dune: Awakening упал ниже Conan Exiles спустя всего 5 месяцев после релиза

MMO-игра Dune: Awakening переживает сложный период: всего через пять месяцев после выхода активность игроков в Steam заметно снизилась, а количество пользователей оказалось ниже, чем у более чем восьмилетнего проекта Funcom Conan Exiles.

Согласно данным SteamDB, на момент публикации в Dune: Awakening одновременно играют около 4 тысяч человек, тогда как Conan Exiles удерживает примерно 4,5 тысячи активных пользователей. Пиковые значения за сутки также оказались выше у старшей игры — 10,899 против 10,593 у Dune.

После успешного старта весной 2025 года и крайне противоречивых отзывов, Funcom пыталась стабилизировать игру с помощью обновлений, включая систему резервного копирования баз и другие улучшения. Однако многие фанаты отмечают, что важные исправления появились слишком поздно. На Reddit пользователи нередко пишут, что им нравилась игра, но теперь стало скучно, а недавние отзывы на Steam имеют смешанные отзывы.

При этом Conan Exiles по-прежнему держится на отметке «в основном положительные», что выглядит удивительно на фоне возраста игры. Несмотря на это, Dune: Awakening сохраняет ядро преданных фанатов — многие называют проект перспективным, но слишком жестким для одиночной игры.

Ситуацию осложняют и внутренние трудности Funcom: студия недавно объявила о сокращениях штата, что может сказаться на темпах обновлений. Тем не менее разработчики продолжают обещать поддержку и новый контент, надеясь вернуть внимание игроков к амбициозной вселенной Арракиса.