Патч 1.1.0.0 для Dune: Awakening изменяет глубинную пустыню и транспорт, убирает ограничения на посещение ситча и другое

Разработчик Dune: Awakening компания Funcom выпустила последнее обновление для новой масштабной игры на выживание, в которое добавлены изменения, о которых недавно объявил креативный директор Джоэл Байлос, включая изменения в орнитоптерах, снятие ограничений на посещение ситчей и, что самое важное, создание областей PvE-зон Deep Desert, чтобы помочь улучшить игровой процесс для одиночных игроков и тех, кто не хочет участвовать в интенсивном PvP-геймплее, которым так славится Deep Desert.

Вся южная половина карты Глубинной пустыни теперь представляет собой зону PvE, что позволяет игрокам, не желающим участвовать в PvP, собирать и искать ценные ресурсы, не углубляясь в Глубокую пустыню.

Тем не менее, если вы решите отправиться дальше на север в Глубинную пустыню и PvP-зоны, то увидите большую плотность ценных ресурсов. Высокий риск участия в PvP всегда будет давать самую высокую награду тем, кто готов рискнуть.

Например, пластины из пластали по-прежнему можно найти только в зонах PvP. Количество активных средних полей специй также было сокращено с 8 до 6, в то время как количество активных малых полей специй увеличилось с 20 до 22, а самые большие поля специй по-прежнему можно будет найти только на севере Глубинной пустыни.

Скорость появления титана и стравидиума также была снижена в зонах PvE, что означает, что единственным способом найти их в больших количествах снова будет путешествие в PvP-регионы Deep Desert. Время появления титана и стравидиума также было увеличено с 30 до 45 минут.

Что касается транспортных средств, основные изменения коснулись Scout Ornithopters, у которых теперь снижена скорость и маневренность, если вы решите оснастить их ракетными установками. Для Scout Ornithopters скорость снижена на 20%, а для Assault Ornithopters — на 10%.

Последние несколько примечательных аспектов этого патча — снятие ограничений на посещение других сиетчей, и теперь любой игрок может отправиться в любой сиетч в своем мире и заявить права на землю, где захочет, а также множество исправлений ошибок и улучшений стабильности. Помимо этого, последний примечательный аспект этого патча — то, чего ему не хватает — изменения Ландсраада, о которых Байлос упомянул в своем предыдущем заявлении.

Все эти изменения в Dune: Awakening были встречены игроками неоднозначно. Некоторые, особенно те, кто участвовал в PvP, считают, что у Funcom уже был правильный баланс. Другие, а именно те, кто не хочет участвовать в PvP, считают, что эти изменения к лучшему. В любом случае, Funcom ясно дала понять, что команда продолжит адаптировать и балансировать игру в соответствии с отзывами игроков. Будет интересно посмотреть, как она будет развиваться в течение года, особенно когда Funcom покажет первый крупный контент за несколько месяцев.