Перенос персонажей в Dune: Awakening отложен: Funcom обещает качественную миграцию в апреле

Funcom объявила о переносе функции переноса персонажей в Dune: Awakening на апрель. Изначально опция должна была появиться вместе с патчем 1.3.10.0 в конце марта, который дополняет третий контентный сезон.
Причина задержки — необходимость доработки механики миграции в условиях сложной серверной инфраструктуры игры. Dune: Awakening представляет собой survival-MMO с открытым миром, где игроки строят базы, накапливают ресурсы и используют технику, а перенос данных требует стабильной работы серверов и минимизации потерь прогресса.
Funcom уже ограничила создание новых персонажей на ряде серверов и приостановила трансферы, чтобы подготовить систему к будущим изменениям. Тестирование на публичном сервере показало, что процесс миграции нуждается в дополнительной оптимизации.
Студия подчеркнула, что не станет спешить с запуском функции ради сроков и предпочитает отложить её до полной готовности, чтобы гарантировать безопасность данных и стабильность игрового процесса. Новая дата релиза переноса персонажей ожидается в апреле.
Вообще с таким количеством ноулайферов как в Дюне (да, они все еще есть!), проще перенести персонажа на частный сервак и играть там одному. Все равно тут только пве контент интересен, а пвп составляющая это то еще дерьмо. // Александр Королёв
Чего? Только вчера перса перенес // Александр Королёв
Вообще стоит ее покупать сейчас по скидке? Атмосфера нравится Дюны (судя по кино). Намереваюсь проходить только пве контент.