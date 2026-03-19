Перенос персонажей в Dune: Awakening отложен: Funcom обещает качественную миграцию в апреле

Funcom объявила о переносе функции переноса персонажей в Dune: Awakening на апрель. Изначально опция должна была появиться вместе с патчем 1.3.10.0 в конце марта, который дополняет третий контентный сезон.

Причина задержки — необходимость доработки механики миграции в условиях сложной серверной инфраструктуры игры. Dune: Awakening представляет собой survival-MMO с открытым миром, где игроки строят базы, накапливают ресурсы и используют технику, а перенос данных требует стабильной работы серверов и минимизации потерь прогресса.

Funcom уже ограничила создание новых персонажей на ряде серверов и приостановила трансферы, чтобы подготовить систему к будущим изменениям. Тестирование на публичном сервере показало, что процесс миграции нуждается в дополнительной оптимизации.

Студия подчеркнула, что не станет спешить с запуском функции ради сроков и предпочитает отложить её до полной готовности, чтобы гарантировать безопасность данных и стабильность игрового процесса. Новая дата релиза переноса персонажей ожидается в апреле.