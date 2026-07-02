Разработчики Dune: Awakening анонсировали крупное сентябрьское обновление

Студия Funcom представила новый ролик, посвященный первому году поддержки Dune: Awakening, а также рассказала, что ждет игроков в следующем крупном обновлении. Оно выйдет 22 сентября одновременно с релизом игры на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Главной новинкой станет полноценный одиночный режим. Игроки смогут проходить Dune: Awakening без необходимости взаимодействовать с другими пользователями, а также самостоятельно настраивать уровень сложности.

Кроме того, разработчики завершат первую сюжетную арку Book 1: Awakening, добавив новую главу истории. Таким образом Funcom продолжит развивать повествование, которое стартовало вместе с релизом игры на ПК.

В сентябрьское обновление также войдут многочисленные изменения, ранее появившиеся в компьютерной версии. Среди них — переработанная система эндгейма, улучшения PvP, обновленная специализация персонажей, система аугментаций и другие механики. Все эти изменения впервые станут доступны и владельцам консолей.

В опубликованном видео разработчики подвели итоги первого года после выхода игры, отметив, что за это время Dune: Awakening получила множество крупных обновлений, серьезно изменивших игровой процесс.

Dune: Awakening уже доступна на ПК, а 22 сентября 2026 года состоится ее релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X/S одновременно с выходом масштабного контентного обновления.