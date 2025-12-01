Разработчики Dune: Awakening подтвердили скорое слияние серверов и представили новые средства переноса данных игроков

Студия Funcom объявила о предстоящих важных изменениях в Dune: Awakening: разработчики подтвердили готовящееся закрытие малонаселённых серверов и начала масштабной миграции игроков. Это станет частью подготовки к следующей главе проекта и крупному обновлению, которое выйдет в ближайшее время.

По словам команды, перед слиянием все пустые и почти неактивные сервера будут заранее помечены на отключение. Игроки смогут перенести своих персонажей, базы, инвентарь и транспорт в любой доступный мир, не теряя прогресса. Для этого Funcom выпускает сразу два инструмента: систему переноса персонажей и долгожданный инструмент восстановления базы, который появится в следующем патче — позже изначально запланированных сроков из-за дополнительной доработки по отзывам игроков.

Разработчики подчёркивают, что даже если игрок пропустит период миграции, он всё равно сможет перенести свои данные через главное меню.

Кроме того, Funcom анонсировала новую механику логистики: крупный грузовой контейнер для транспортного орнитоптера, который позволит перевозить большие партии ресурсов между картами. Его появление ожидается в течение нескольких недель.

Тем временем команда продолжает работу над Главой 3, которая предложит новые активности, локации, ветки прогресса и динамическую систему сложности как для одиночной игры, так и для кооператива. Подробности разработчики обещают раскрыть уже в декабре.