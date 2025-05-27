Разработчики Dune: Awakening рассказали о 10-летнем плане, третьей фракции и будущем контенте

На недавней сессии Q&A команда разработчиков Dune: Awakening раскрыла амбициозные планы по развитию проекта и поделилась важными подробностями о грядущих обновлениях. Одним из главных заявлений стало намерение поддерживать и развивать игру в течение как минимум десяти лет. За это время в игру будут добавлены новые планеты, расширения и сюжетные элементы, которые позволят глубже погрузиться в вселенную "Дюны".

Разработчики заверили, что основная сюжетная линия будет дополняться бесплатно — игроки смогут получить доступ к ключевым расширениям без дополнительной платы. Платным останется только дополнительный необязательный контент, включая бонусы за предзаказ и косметические улучшения.

Что касается транспорта, команда подтвердила, что разработка некоторых транспортных средств, включая танк, была отложена, однако техника обязательно появится в будущих обновлениях.

Особый интерес у сообщества вызвал анонс третьей фракции, о которой пока известно немногое. Игрокам дадут возможность изменить свою верность и перейти на сторону новой силы — при этом не потребуется создавать нового персонажа. Однако решение будет окончательным и необратимым, что добавит глубины и последствий в развитие персонажа.

Команда ясно дала понять: Dune: Awakening — это долгосрочный проект, в который вложено множество идей, и поддержка сообщества будет играть ключевую роль в его эволюции.