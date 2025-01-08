RTX 5090 не обеспечивает 60 FPS без DLSS в Dune: Awakening в 4K разрешении

На презентации NVIDIA была показана демонстрация игры Dune: Awakening, заостряется внимание на возможностях технологии масштабирования DLSS 4. Видео вызывает сомнение, так как в разрешении 4K при нативной графике даже флагман RTX 5090 не показывает 60 FPS.
В ролике со включенным DLSS, частота кадров падает до 59 FPS, что указывает на высокие требования игры. Со выключенным DLSS 4 и технологией Multi Frame Generation игра выдает 242 FPS.
Похоже NVIDIA делает ставку на DLSS 4, чтобы компенсировать недостаточную производительность своих топовых решений в современных играх. Новая технология реально увеличивает FPS, но такие цифры ставят под сомнение, то как RTX 5090 станет справляться с играми без этих фишек.
Dune: Awakening весьма требовательна к железу, даже для RTX 5090. Без DLSS 4 геймплей в 4K на ультра-настройках выглядит неиграбельно. Дорогая видеокарта не даёт комфортного FPS с отключенной чудо технологией.
Кот хочет играть в Dune: Awakening в 4K, должен использовать полагаться DLSS 4, хоть это решение NVIDIA показывает впечатляющие результаты, но чистой производительности не хватает, и приходиться прибегать с ИИ технологиям.
Видеокарты для геймеров закончились на великолепной 1000 серии у которой была реал своя мощь от природы так сказать без всяких протезов костылей и стероидов и реально абсолютно все были довольны.С 2000 серии пошла дрисня ДЛСС генерация хреномация рендеринг хренендеренг трассировка хреноловка этот пурген который в играх и видеокартах по сути вообще не нужен.Ну и кому сейчас от этого всего легче/лучше кроме куртки?Как же было хорошо без всей этой дрисни и оптимизацией игр тогда ещё реально занимались.Сейчас создают не видеокарты для геймеров а тупо текстолит с дриснёй для игр без оптимизации.Жалкое зрелище😒
так они и прожили до 2024 - особенно 1060, 1070 - и до сих пор 1080 ти
Я на 1050TI как и многие другие...
16 серию тоже к временам до RTX можно отнести :) 1660 перед майнинг-бумом купил и спокойно просидел, а цена у неё до 100тыс поднималась... с 16тыс, даже подумывал продать одно время, но замены не было...
В играх эта "дрисня" не нужна была бы, если бы разработчики игр умели делать свои игры
то что они не погорели не значит что прожили, 1080ти уже может ещё до 2022-го в 1080р как-то тянула что-то там, но 1060 и 1070 были неактуальны даже на момент выхода и нормально на них давно играть невозможно.
вот это ржака
И не говори, разрабы игр настолько оборзели, что забили на оптимизацию своих игр и только Куртка со своими технологиями кое как спасает геймеров
Именно из за длсс разработчики кладут болт на оптимизацию игр. Так что виноват именно куртка.
Какая ж чушь
Карта по цене боинга не тянет игры в 60 кадров в 4к!Ору!)))))))))жестяк!
CS2 тоже не будет выдавать 60 кадров если у карт убрать оптимизацию😁тут вопрос криворуким разрабам почему,реалистичной крафики тут нет,RDR2 с 4090 же выдаёт норм фпс
так тянет же, выдает 4к 60 фпс и с 1 дропом до 59. Че ты орешь там?
Я запросто могу сейчас открыть UE 5, и добавив пару бесплатных ассетов, обеспечить фпс в 5-10 кадров даже на 4090) Так что, тут вопрос к разрабам этой дюны, как они умудрились при такой посредственной картинке сделать, что ее не может даже 5090 обработать)) Там графика уровня 2015 года.
Аминь, хоть одна здравая мысль,а то все тут хаят не того, кого следовало бы
ну так это всратый питарский и самый ублюдочный игровой движок UE5, а Дюна выглядит реально стрёмно, графона там нет от слова совсем
Ну на самом деле вопрос не к карте, а к криворуким разрабам, можно сделать все что угодно, что будет лагать в фул хд хоть на 5090, хоть на чем угодно.
нарисовали 300 фпс, а фризы убрать забыли, какая досада
Unreal Engine 5...
Игра выглядит как пережиток прошлого а требования поистине конские.
Так и есть.Я просто приведу пример одной из игр которая мне очень запала в душу это например Титанфал 2 которая между прочим аж 2016г.Графика анимация звук геймплей сюжет и.т.д..моё почтение просто склоняю голову перед разрабами.Огромное им спасибо потому что я от этой игры получил огромное удовольствие.Ну и вишенька на торте выглядит она великолепно даже по сей день и оптимизация на столько крутая что потянет почти любой ПК !
Так же вспоминаю Mad Max 2015 года.
ну сейчас наверное да, а когда она вышла она была вполне требовательная, прошёл когда-то с удовольствием, всё-таки фростбайт, не всратый UE
На 1060 она вроде норм выдавала 75-110фпс. И это на средней карте.
Ключевое слово в твоём коменте "вроде", у меня на 1080т ив 1080р на ультрах было 100 кадров замесах, на 1060 дели результат на 2,5 минимум, для шутера не камильфо
32 гб памяти GDDR7 не тянут жалкие 60 кадров в 4K? Да она должна 60 кадров в 16K выдавать, по её характеристикам.
буфер памяти не имеет отношение к производительности, чип не вытягивает обработку такого количества точек
оптимизация вымирает, это ужасно...
Может натравить на этих криворуких дерьмокодеров зеленых (которые "за природу")? - тип сколько электричества можно сэкономить, если начать нормально оптимизировать игры!
Опять анрил 5??
Как говорится, первый раз что ли?🙂 // Mikhail Tsyganov
включенным DLSS, частота кадров падает до 59 FPS/
Со выключенным DLSS 4 и технологией Multi Frame Generation игра выдает 242 FPS
59-242 - что там эта тварь дорисовывает что столько фпс плюсом- тут уже сомнения - может в какой то момент игра заканчивается и начинается просмотр ИИ видео?а ты такой сидишь и думаешь- столько в видюху ввалил ,какая красота,+ 200 фпс от изначального ,как классно.а по факту ии подстраивает видосик под твои нажатиЯ кнопок
Стоп, как раз в нативе в 4к до 59 кадров дропы, без длсс
ваще муть какая то у них
вероятность того что я буду играть в эту игру стремится к нулю, но тем не менее тенденция откидывания оптимизации на задний план, не вызывает во мне ничего кроме матерных словосочетаний! анонсированное видло не тянет анонсированную игру, во дела во времена(
хахахахахах это просто развод и наипалово. Мне лично 5000 линейка не нужна , если такой развод, в нативе в 4к ниже 60фпс, хоть было б в нативе 80-90 фпс другое дело, а так шляпа. На 5000 линейке играть и в 4к можно со включеными плюшками длсс+ генерацией и с фпс за 200. Но мне лично 4к не нужен, я довольный сижу на 2к мониторе и с ртх 4080 suprim, также могу включить длсс+ генерацию и будет фпс за 100. Короче вывод лично для меня , 5000 линейка мимо. Тот народ который сидят на 1000 , или 2000 линейке, могут прикупить 5000, но у тех у которых 4000 линейка, на..х 5000 вообще.
ну в целом так и есть, там даже 4070ti вывозит всё спокойно с ретрейсингом, а 4080 за глаза еще лет на 5 спокойно, до 6 серии изи
это если не 4к, для 4к уже 4090 в основном надо
Опять про Куртку
А мб все таки проблема в игре ,которая еще толком не оптимизирована и даже не вышла?)
А в каком месте он выглядит не играбельно?) Те 10 секунд которые показаны в видео дают это понять? А учитывая то, что игра выглядит как будто она года 2010, то все становится очевидным..
тобишь кодеры оставляют всю оптимизацию на откуп DLSS? никогда такого не было, и вот опять // Никита Капитонов
Нихрена себе. Овер топовая карта и 60 фпс. Вот это достижение. Ну теперь точно 4к гейминг наступит. НЕТ.))))
Вот это позорище! Хуанито, ты чего совсем сдулся что ль?
За кривостью рук разрабов не угонишься.
Серьезно? А Хуанг тут при чем, если разрабы этой игры криворукие лошары?
Инвидиа не для игр
так с пг 9дурачки) сказали же что эпоха 480р - нахой им 4к в нативе.
привыкли обскейлами // Андрей Павлов
Куртка
Скам // Глеб Громов
Не успела выйти и уже отыквилась. Ай куртка, ай молодец. Ну и разрабы тоже молодчики. Ух заживем скоро. 24 фпс на 9090 XD
Понять не могу: либо куртка ховно выпустил, либо оптимизации у игры никакой.
Эх помню покупал GTX 780Ti, мне тогда дружбан сказал, что у меня гигантомания, сколько времени у меня всю на максимуме шло, такими темпами скоро люди будут покупать топ видюху, чтобы поиграть на минималках.
2k $ за уже вялый продукт. Вот что отсутствие конкуренции делает.
Анрыл - движок специально сделан чтоб разводить гоев на покупку новых видях // Илья Прохоров
4к и нафиг не нужен, 1080 за глаза хватает // Сергей Кот
2к лучше // Андрей Павлов
купи нормальный 4к монитор и поиграй на нём в 1080р, посмотрим как тебе не надо будет нативное 4к
Ну да. Сам себя загнать в 4к. Нафиг надо. Давай сразу в 8к и карты опять лягут лет на пять. Накупят моников, а потом карты не тянут)))
1080 устарело, даёшь 2к 2560х1440 стандартом и картинка заметно лучше чем 1080.
4к соглашусь для богатых пока что...
MSI Optix G273QF, Cougar PANZER MAX-G, Noctua NH-U14S, i5-12400f, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR 3600Mhz 14 14 14 28, Palit JetStream 3070, БП Corsair RM650, SSD Netac M2 NV5000 1tb, SSD Netac 2.5" 1tb SATA3, SSD Kingston KC3000 512gb, Реобасс Scythe Master Pro 5.25, кульки Arctic P14 PWM PST A-RGB // Владислав Тишков
А зачем ты кулер купил по цене как почти процессор твой?
За подсвечник плюс 👍😂
... и за кабельменеджмент с помощью скрепки от упаковок хлебушка еще два плюса 👍👍😎
у меня такой же кугар, только вместо морально устаревшего реобаса третий фан 140мм на морде
А какая вам разница, вы получите 200фпс в нативе или при помощи DLSS, если визуально на экране всё равне нет никакой разницы? Поэтому любое нытьё, мол хотим строго натив, звучит нелепо и смешно.
Ныть про 4К и 60фпс в нативе, всё равно что ныть, мол хотим вернуться к многокнопочным проводным телефонам и полностью отказаться от смартфонов... то бишь желаем деградировать и отказаться от DLSS в пользу старого натива. Точка
разница в том, что ты графон видишь этой игры? Я вот нет, это какая мобильная игра.
Насколько же кризис в кадрах, что теперь графику 2010 года не могут запустить уже на 5090...
Посмотрел видео. Реально, графика как будто из мобилки, а требует железо неоправданно, да и с помощью DLSS. Это ж абсурд!
как это нет никакой разницы, ты киберпук или другие игры запусти, там шлейфы, гостинг, смазывание объектов, итд, плюс задержки... Чтоб не видеть такое нужны очки в палец толщиной.
Прикол в том что нам уже 4 поколения рассказывают про 4к 60 фпс, а их как не было, так и нет. Мощности уже просто запредельные, а игры далеко не все в это самое 4к 60фпс могут. А дорисовка это костыли и не более. Как мы видим они только расслабляют разрабов и всё.
кому нужны ваши 4к? Что собрать комп поддерживающий 4к и современные игры - нужно около 1.5 лямов рублей в 2025 году в России! (ну конечно вы можете купить железо с авито, но пожалуйста - не надо мне потом говорить что у вас видюха сгорела, проц за 10к накрылся и тд)
Че ты несешь?
Полностью топовый комп это
Видяха 2к
Проц 500$
Мать 500$
Охлад 200$
Ссд 200$
Корпус 200$
Оперативка 300$
Бп 400$
Итого 4300$.
Это немало, да. Но и не 1.5 ляма
а что не 20 миллионов? все знают что компьютер это индейц. чем больше блестящих камушков в него напихаешь тем он быстрей он работает. особенно если этот хлам заказывать в ...элЫтных... салонах. а если сидеть при этом на золотом унитазе то комп выдает 144фпс в 16к в любой игре.
что ты болезный собрался на 1.5 ляма покупать?ну я те глаза открою- если ты купишь 10шт 5090 - то вместе их все рано не соединишь..... все ?можешь потратить 300 тыс. на весь топ и 1.2 ляма кофе попить
в рублях и с накруткой в 200% будет ещё как, вот у тебя получилось - 444000, ая подсчитал по нашей стоимости в России - 575000 (и это я ещё подсчитал дешёвый охлад\ссд \ и оперативки)