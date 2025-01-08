RTX 5090 не обеспечивает 60 FPS без DLSS в Dune: Awakening в 4K разрешении

На презентации NVIDIA была показана демонстрация игры Dune: Awakening, заостряется внимание на возможностях технологии масштабирования DLSS 4. Видео вызывает сомнение, так как в разрешении 4K при нативной графике даже флагман RTX 5090 не показывает 60 FPS.

В ролике со включенным DLSS, частота кадров падает до 59 FPS, что указывает на высокие требования игры. Со выключенным DLSS 4 и технологией Multi Frame Generation игра выдает 242 FPS.

Похоже NVIDIA делает ставку на DLSS 4, чтобы компенсировать недостаточную производительность своих топовых решений в современных играх. Новая технология реально увеличивает FPS, но такие цифры ставят под сомнение, то как RTX 5090 станет справляться с играми без этих фишек.

Dune: Awakening весьма требовательна к железу, даже для RTX 5090. Без DLSS 4 геймплей в 4K на ультра-настройках выглядит неиграбельно. Дорогая видеокарта не даёт комфортного FPS с отключенной чудо технологией.

Кот хочет играть в Dune: Awakening в 4K, должен использовать полагаться DLSS 4, хоть это решение NVIDIA показывает впечатляющие результаты, но чистой производительности не хватает, и приходиться прибегать с ИИ технологиям.