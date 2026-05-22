Руководитель Dune: Awakening заявил, что игру больше не считают MMO

Разработчики Dune: Awakening пересмотрели своё отношение к жанру игры. По словам геймдиректора проекта Джоэла Байлоса, сейчас студия Funcom уже не считает проект полноценной MMO, хотя во время разработки именно так его и описывали.

В интервью FRVR Байлос рассказал, что команда долго пыталась понять, как правильно позиционировать Dune: Awakening. Изначально разработчики склонялись к определению игры про выживание, однако масштаб мира и сложная сетевая структура подтолкнули студию к использованию ярлыка MMO.

«У нас была сложная серверная система, множество карт и большой общий мир. В какой-то момент мы начали называть игру MMO просто потому, что так было проще объяснить её концепцию», — отметил Байлос.

При этом он подчеркнул, что Dune: Awakening сильно отличается от классических представителей жанра вроде World of Warcraft. В игре сделан упор на выживание, исследование и борьбу за ресурсы на Арракисе, а элементы PvP и структура мира лишь частично напоминают MMO-проекты.

Сейчас глава разработки уверен, что определение MMO больше не подходит игре.

«На данный момент у меня очень сильное ощущение, что это не MMO. Определённо нет», — заявил Байлос.

Несмотря на это, Dune: Awakening по-прежнему остаётся крупным многопользовательским survival-проектом с постоянным онлайном и общими зонами для игроков.