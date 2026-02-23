Серверы Dune: Awakening экстренно отключены из-за бага, уничтожающего базы игроков

Разработчики из Funcom объявили о полной остановке серверов Dune: Awakening для устранения критической уязвимости. Причиной стал новый эксплойт, позволявший разрушать чужие базы при помощи определённых типов оружия и фактически обнулять сотни часов прогресса.

Отключение затронуло все регионы. Серверы были остановлены в 13:00 по московскому времени, а ориентировочное время простоя составит около шести часов — до 19:00 МСК. За это время команда подготовила и развернула срочный хотфикс, направленный на блокировку механики, с помощью которой злоумышленники получали доступ к уничтожению построек и предметов.

Ситуация вызвала волну недовольства среди игроков. В соцсетях и на форумах появились десятки сообщений от пользователей, потерявших базы и накопленные ресурсы. Один из пострадавших сообщил, что лишился более тысячи часов прогресса, зайдя в игру и обнаружив на месте укреплённого лагеря пустыню. По его словам, инструменты поддержки не позволяют точно отследить виновников, из-за чего восстановление утраченного имущества оказалось невозможным.

Особенно болезненным отключение стало из-за совпадения с еженедельным событием в Глубокой пустыне, где происходит масштабный сброс активности. Несмотря на наличие инструмента резервного копирования баз, внезапный простой серверов мог повлиять на планы игроков, готовившихся к очередному циклу.

Это уже не первый случай, когда в MMO по вселенной «Дюны» обнаруживаются уязвимости, связанные с разрушением построек. После выхода третьей главы многие надеялись, что подобные проблемы останутся в прошлом, однако новый инцидент вновь поставил под вопрос устойчивость игровых систем.

Разработчики поблагодарили сообщество за оперативные сообщения о баге и пообещали продолжить работу над защитой прогресса игроков. Пока неизвестно, последуют ли дополнительные компенсации для тех, кто понёс серьёзные потери.