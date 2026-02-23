Серверы Dune: Awakening экстренно отключены из-за бага, уничтожающего базы игроков

Разработчики из Funcom объявили о полной остановке серверов Dune: Awakening для устранения критической уязвимости. Причиной стал новый эксплойт, позволявший разрушать чужие базы при помощи определённых типов оружия и фактически обнулять сотни часов прогресса.
Отключение затронуло все регионы. Серверы были остановлены в 13:00 по московскому времени, а ориентировочное время простоя составит около шести часов — до 19:00 МСК. За это время команда подготовила и развернула срочный хотфикс, направленный на блокировку механики, с помощью которой злоумышленники получали доступ к уничтожению построек и предметов.
Ситуация вызвала волну недовольства среди игроков. В соцсетях и на форумах появились десятки сообщений от пользователей, потерявших базы и накопленные ресурсы. Один из пострадавших сообщил, что лишился более тысячи часов прогресса, зайдя в игру и обнаружив на месте укреплённого лагеря пустыню. По его словам, инструменты поддержки не позволяют точно отследить виновников, из-за чего восстановление утраченного имущества оказалось невозможным.
Особенно болезненным отключение стало из-за совпадения с еженедельным событием в Глубокой пустыне, где происходит масштабный сброс активности. Несмотря на наличие инструмента резервного копирования баз, внезапный простой серверов мог повлиять на планы игроков, готовившихся к очередному циклу.
Это уже не первый случай, когда в MMO по вселенной «Дюны» обнаруживаются уязвимости, связанные с разрушением построек. После выхода третьей главы многие надеялись, что подобные проблемы останутся в прошлом, однако новый инцидент вновь поставил под вопрос устойчивость игровых систем.
Разработчики поблагодарили сообщество за оперативные сообщения о баге и пообещали продолжить работу над защитой прогресса игроков. Пока неизвестно, последуют ли дополнительные компенсации для тех, кто понёс серьёзные потери.
Те самые сектанты из "стим всегда без вирусов" уже тут?
Причем тут вирусы?
Думал там уже в принципе отключены сервера
Такой баг уже был , меня сожрал червяк который выполз за пределы песка , я прятался от него возле здания - он и его сожрал.