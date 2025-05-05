Создатели Dune: Awakening показали, чего ждать от беты в эти выходные

Funcom и Level Infinite решили подготовитьь игроков к грядущему тестированию Dune: Awakening, которое пройдёт с 9 по 12 мая. Участникам беты в Steam откроется солидный объём контента: около 20–25 часов геймплея, части первого акта сюжетной кампании, а также возможность исследовать южные районы бассейна Хагга и проход Вермилия с обеих сторон.

Игроки смогут опробовать строительство, управление песчаным мотоциклом и сразиться в улучшенной боевой системе. Напоминаем, что для участия необходимо запросить доступ через Steam, а соглашение о неразглашении (NDA) отсутствует, так что делиться впечатлениями можно свободно.

Полноценный релиз Dune: Awakening на ПК состоится 10 июня, а владельцы раннего доступа начнут играть уже 5 июня. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут позже.