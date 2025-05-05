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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 116 оценок

Создатели Dune: Awakening показали, чего ждать от беты в эти выходные

butcher69 butcher69

Funcom и Level Infinite решили подготовитьь игроков к грядущему тестированию Dune: Awakening, которое пройдёт с 9 по 12 мая. Участникам беты в Steam откроется солидный объём контента: около 20–25 часов геймплея, части первого акта сюжетной кампании, а также возможность исследовать южные районы бассейна Хагга и проход Вермилия с обеих сторон.

Игроки смогут опробовать строительство, управление песчаным мотоциклом и сразиться в улучшенной боевой системе. Напоминаем, что для участия необходимо запросить доступ через Steam, а соглашение о неразглашении (NDA) отсутствует, так что делиться впечатлениями можно свободно.

Полноценный релиз Dune: Awakening на ПК состоится 10 июня, а владельцы раннего доступа начнут играть уже 5 июня. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут позже.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Так я что-то так и не понял - как в Конане будет возможность играть в соло на своем сервере, со своими настройками?

Hevin

Со старта нет - изначально игра позиционирует себя как ммо с обязательным подключением к сети

Putnik_Dirar

Тоже интересно на счёт соло. Но раньше вроде читал что будут только общие серваки, хотя может потом были изменения в этом