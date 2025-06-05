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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 160 оценок

Спустя полтора часа онлайн Dune: Awakening в раннем доступе превысил 85 тысяч игроков

IKarasik IKarasik

Ранний доступ к Dune: Awakening стартовал с впечатляющими показателями — всего за полтора часа онлайн в игре превысил 85 тысяч пользователей. Такой результат демонстрирует высокий интерес к MMO-экшену от Funcom на старте.

В ответ на наплыв игроков разработчики оперативно увеличили вместимость всех Ситчей.

Пользователи активно исследуют Арракис, занимаются строительством баз, добычей ресурсов и участвуют в сражениях за контроль над ключевыми точками. Полноценный релиз игры состоится 10 июня в 17:00 по московскому времени.

11
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
911viper

Ну что как игра? Стоит пробовать?

4
Nodas

Кайф, прям эталон выживалки, сюжет, исследования, строительство

7
911viper Nodas

Бл..ь, кто гамно-смайлики ставит? Что за дебилы? На этом сайте вообще слова нельзя сказать не получив гамна на вентилятор? Люди вы совсем того?

Кайф, прям эталон выживалки, сюжет, исследования, строительство

Офлайн режим есть что бы одному в сюжет играть?

5
Nodas 911viper
Офлайн режим есть что бы одному в сюжет играть?

нет это же ммо но я 1 играю проблем вообще нету так даже интересней

Nodas

Ха в 2,5 раза обошли дум ))

3
Авраам Линкольн
онлайн в игре превысил 85 тысяч пользователей. Такой результат демонстрирует высокий интерес

Подождите, на релизе ДА Вилгард было около 100к игроков - это дикий провал, а 85к игроков здесь - это высокий интерес! Как это работает?

3
Nodas
то дикий провал, а 85к игроков здесь - это высокий интерес! Как это работает?

разные бюджеты и ожидания, у еа все что меньше пару миллионов копий будет провал

было около 100к игроков

не было столько

3
Авраам Линкольн Nodas

Было, то ли 89к, то ли 98к.

2
Nodas Авраам Линкольн

89 не 100

1
BigusDickus

на данный момент 40% положительных отзывов. чет попахивает арахисом под нос.

1
Пользователь ВКонтакте

Дуне: Авакенинг // Сергей Бегленко

Пользователь ВКонтакте

Я вернул деньги за предзаказ т.к не поверил в игру, но буквально на следующий день пожалел об этом )) но теперь придется подождать зп )) // Владислав Иванов