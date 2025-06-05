Спустя полтора часа онлайн Dune: Awakening в раннем доступе превысил 85 тысяч игроков

Ранний доступ к Dune: Awakening стартовал с впечатляющими показателями — всего за полтора часа онлайн в игре превысил 85 тысяч пользователей. Такой результат демонстрирует высокий интерес к MMO-экшену от Funcom на старте.

В ответ на наплыв игроков разработчики оперативно увеличили вместимость всех Ситчей.

Пользователи активно исследуют Арракис, занимаются строительством баз, добычей ресурсов и участвуют в сражениях за контроль над ключевыми точками. Полноценный релиз игры состоится 10 июня в 17:00 по московскому времени.