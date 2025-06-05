Спустя полтора часа онлайн Dune: Awakening в раннем доступе превысил 85 тысяч игроков

Ранний доступ к Dune: Awakening стартовал с впечатляющими показателями — всего за полтора часа онлайн в игре превысил 85 тысяч пользователей. Такой результат демонстрирует высокий интерес к MMO-экшену от Funcom на старте.
В ответ на наплыв игроков разработчики оперативно увеличили вместимость всех Ситчей.
Пользователи активно исследуют Арракис, занимаются строительством баз, добычей ресурсов и участвуют в сражениях за контроль над ключевыми точками. Полноценный релиз игры состоится 10 июня в 17:00 по московскому времени.
Ну что как игра? Стоит пробовать?
Кайф, прям эталон выживалки, сюжет, исследования, строительство
Бл..ь, кто гамно-смайлики ставит? Что за дебилы? На этом сайте вообще слова нельзя сказать не получив гамна на вентилятор? Люди вы совсем того?
Офлайн режим есть что бы одному в сюжет играть?
нет это же ммо но я 1 играю проблем вообще нету так даже интересней
Ха в 2,5 раза обошли дум ))
Подождите, на релизе ДА Вилгард было около 100к игроков - это дикий провал, а 85к игроков здесь - это высокий интерес! Как это работает?
разные бюджеты и ожидания, у еа все что меньше пару миллионов копий будет провал
не было столько
Было, то ли 89к, то ли 98к.
89 не 100
на данный момент 40% положительных отзывов. чет попахивает арахисом под нос.
Дуне: Авакенинг // Сергей Бегленко
Я вернул деньги за предзаказ т.к не поверил в игру, но буквально на следующий день пожалел об этом )) но теперь придется подождать зп )) // Владислав Иванов