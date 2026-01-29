Третья глава Dune: Awakening выйдет 3 февраля и полностью переосмыслит эндгейм

Funcom официально объявила дату выхода третьей главы Dune: Awakening — крупное обновление станет доступно 3 февраля 2026 года. Разработчики называют его самым масштабным контентным апдейтом с момента релиза и делают ставку прежде всего на серьёзную переработку эндгейма.

По словам Funcom, третья глава создавалась на основе активного фидбэка игроков и анализа внутриигровой статистики. Основные претензии сообщества касались бедного эндгейма и сложности возвращения в игру после длительного перерыва — именно эти проблемы и стали ключевыми целями обновления.

В третьей Главе игроки, достигшие высоких тиров экипировки (Plastanium / Tier 6), получат значительно больше возможностей для развития персонажа. Эндгейм станет более вариативным: разработчики добавят новые способы прогрессии, не привязывая игроков к конкретному стилю игры.

Среди ключевых нововведений:

расширенные системы специализаций и аугментаций, углубляющие развитие персонажей;

10 новых локаций на глобальной карте Арракиса;

повторяемые испытательные зоны с боссами, сложность и награды которых масштабируются;

миссии от Ландсраада, позволяющие зарабатывать ресурсы и награды разными путями — как соло, так и в группе.

Отдельное внимание в третьей Главе уделено возвращающимся игрокам. Самым заметным изменением станет полная отмена налогов на базы — система, которая долгое время вызывала недовольство сообщества. Теперь игроки смогут расширять свои поселения без дополнительных расходов на содержание.

Кроме того, появятся специальные наборы возврата с ресурсами для персонажей, которые не заходили в игру более 28 дней. Получить их можно будет прямо из меню наград после выхода обновления.

Funcom подчёркивает, что третья Глава — лишь важный шаг в развитии Dune: Awakening. Разработчики обещают продолжить работу над эндгеймом и улучшением качества жизни игроков в будущих обновлениях.