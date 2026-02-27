В Dune: Awakening начнут закрывать малонаселённые серверы

Студия Funcom объявила о закрытии части официальных серверов в Dune: Awakening. Решение связано со снижением активности на отдельных мирах — по словам разработчиков, некоторые серверы заметно опустели.

В компании пояснили, что «Арракис должен оставаться живым», а высокая плотность игроков напрямую влияет на социальную динамику, торговлю, PvP и конкуренцию в рамках Ландсраада. Если мир теряет значительную часть аудитории, страдает весь игровой опыт — именно поэтому было принято решение о консолидации.

Список серверов, которые попадут под закрытие, обещают опубликовать в начале марта. После выхода ближайшего патча такие миры будут отмечены в клиенте игры.

Игрокам предложат перенести персонажей на другие серверы. Разработчики заверяют, что прогресс, базы и техника будут сохранены и доступны для восстановления после миграции.

Несмотря на обеспокоенность части сообщества, Funcom подчёркивает: речь идёт не о сворачивании поддержки проекта, а о перераспределении аудитории, чтобы сохранить активную и конкурентную игровую среду.