В Dune: Awakening начнут закрывать малонаселённые серверы

Студия Funcom объявила о закрытии части официальных серверов в Dune: Awakening. Решение связано со снижением активности на отдельных мирах — по словам разработчиков, некоторые серверы заметно опустели.
В компании пояснили, что «Арракис должен оставаться живым», а высокая плотность игроков напрямую влияет на социальную динамику, торговлю, PvP и конкуренцию в рамках Ландсраада. Если мир теряет значительную часть аудитории, страдает весь игровой опыт — именно поэтому было принято решение о консолидации.
Список серверов, которые попадут под закрытие, обещают опубликовать в начале марта. После выхода ближайшего патча такие миры будут отмечены в клиенте игры.
Игрокам предложат перенести персонажей на другие серверы. Разработчики заверяют, что прогресс, базы и техника будут сохранены и доступны для восстановления после миграции.
Несмотря на обеспокоенность части сообщества, Funcom подчёркивает: речь идёт не о сворачивании поддержки проекта, а о перераспределении аудитории, чтобы сохранить активную и конкурентную игровую среду.
Оптимизация это называется. Первые признаки затухания, что вполне логично. Учитывая что мы в итоге получили судя по новостям.
Понятно что не разработчикам, но здесь я уже писал о бесперспективности таких игр по "Дюне" - людей, знающих о фильмах и тем более, книге - раз, два и обчёлся, ещё и не самой благодатной для длительного развития, тематике.
"Дюне Списе Варс" - уже в полумёртвом состоянии, несмотря на неплохой старт. "Аваканинг" ждёт та же судьба.
А ведь сделай подобную игру по "Терминатору" или хотя бы "Мэд Маху" - на серверах было бы не протолкнутся.
Или хотя бы, игру адекватного жанра - чистый сюжетный боевик или условный стелс навроде "Риддика", простенькую трёхмерную тактику или леталку-каталку по открытому миру.
А так - получается что залезли на уже переполненный рынок выживалок, чтобы сразу начать "сокращения".
Нет, ни чего бы такого не было.
Эти фильмы уже старые и нет столько фанатов этих фильмов. Они уже выросли или кто-то уже помер.
Согласен, что и дюна не фонтам ко количеству фанатов.
Ну знаешь, любую популярную франшизу можно запороть. Как запороли "Funcom"
И не важно на сколько она будет популярна.
Наоборот, когда ОЧЕНЬ много фанатов, будет еще сложнее выпустить ее. (Ну как по мне)
Надо было просто идти по начальному плану, который они всем обещали.
Что это будет хардкорная ММО. Ну они резко повернули в сторону ПВЕ и очень медленно решали проблемы. Когда дюперы убили экономику.
Ну я свои 400 часов в нее потратил, это были хорошие часы. Играл с кланом было все круто, сервер был специально забит игроками. Ну очень быстро все и ушли, когда они начали убивать ПВП.
Ну как мне и говорили, что это разрабы Конана и они очень медленные и скорей всего игра помрёт. Это и случилось.
начало конца