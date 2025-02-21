В Dune: Awakening нельзя будет стать "повелителем червей"

Ещё вчера студия Funcom рассказала, когда выйдет их MMO по «Дюне», и вот сегодня она поделилась новыми деталями об игре. И да, многих интересовало, как в Dune: Awakening будут работать знаменитые песчаные черви — главная фишка планеты Арракис.

Как оказалось, мечты некоторых игроков о том, чтобы натравливать гигантских червей на врагов, так и останутся мечтами. Разработчики прямо сказали, что сделать из себя «повелителя червей» у пользователей просто не выйдет, ведь в игре эти создания ведут себя по собственным правилам, а не по прихоти игроков.

При этом игрокам всё же дадут некоторые возможности взаимодействия с песчаными гигантами. Черви будут реагировать на ритмические вибрации, шумы и «молотилки» (устройства, создающие привлекающие червей звуки). Так что отвлечь или приманить червя можно, но вот призвать его «по щелчку пальцев» — нет.

Сама Dune: Awakening выйдет уже 20 мая на ПК. А вот когда игра появится на PlayStation 5 и Xbox S/X, разработчики пока не говорят — эту информацию обещают сообщить позже.