В Dune: Awakening упростили хранение предметов - игрокам больше не придётся еженедельно спасать лут

На тестовом сервере Dune: Awakening появилась правка, которая серьёзно облегчит жизнь многим выжившим на Арракисе. Теперь больше не нужно каждую неделю заходить в игру только ради сохранения предметов.

Ранее игроки были вынуждены регулярно входить в игру, чтобы обслуживать базы — пополнять топливо генераторов, платить налоги и защищать постройки от разрушительных песчаных бурь. В противном случае база постепенно уничтожалась, а небольшой объём хранилища позволял унести лишь минимум ресурсов.

С новым обновлением вместимость банковского хранилища выросла с 25 до 500 слотов, а лимит веса увеличен с 1 500 до 30 000 единиц. Это означает, что даже при разрушении базы можно сохранить внушительный запас предметов и безболезненно вернуться к игре позже.

Патч пока доступен только на тестовом сервере, но ожидается, что изменения войдут в октябрьское обновление. Разработчики предупреждают: значения могут быть скорректированы перед релизом, но практика прошлых апдейтов показывает, что такие решения редко отменяются.

Игроки уже считают эту новинку важным шагом для более комфортного рестарта, а некоторые связывают её с грядущим объединением серверов.