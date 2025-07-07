В Dune: Awakening ужесточили правила для охотников на новичков

Разработчики из Funcom выпустили новое обновление для Dune: Awakening, нацеленное на улучшение баланса между PvP и PvE. Главное изменение — увеличение таймера выхода из безопасных зон с 5 до 30 секунд. Это должно усложнить жизнь так называемым кемперам, которые устраивали засады на границах, атакуя игроков сразу после их выхода из безопасной территории.

Теперь у мирных собирателей пряности появилось больше времени, чтобы осмотреться и подготовиться к возможной атаке. А у агрессивных игроков стало меньше шансов на лёгкую добычу.

Вместе с этим в игре улучшили PvE-составляющую: в безопасных зонах появился более качественный лут, расширены участки с ценными ресурсами шестого тира и увеличено число выбросов пряности. Это должно снизить конкуренцию за ключевые места на карте.

Ранее игроки даже находили способы устранять других в защищённых локациях, привлекая песчаных червей к орнитоптерам жертв. Теперь такие трюки могут стать менее эффективными.