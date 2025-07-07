В Dune: Awakening ужесточили правила для охотников на новичков

Разработчики из Funcom выпустили новое обновление для Dune: Awakening, нацеленное на улучшение баланса между PvP и PvE. Главное изменение — увеличение таймера выхода из безопасных зон с 5 до 30 секунд. Это должно усложнить жизнь так называемым кемперам, которые устраивали засады на границах, атакуя игроков сразу после их выхода из безопасной территории.
Теперь у мирных собирателей пряности появилось больше времени, чтобы осмотреться и подготовиться к возможной атаке. А у агрессивных игроков стало меньше шансов на лёгкую добычу.
Вместе с этим в игре улучшили PvE-составляющую: в безопасных зонах появился более качественный лут, расширены участки с ценными ресурсами шестого тира и увеличено число выбросов пряности. Это должно снизить конкуренцию за ключевые места на карте.
Ранее игроки даже находили способы устранять других в защищённых локациях, привлекая песчаных червей к орнитоптерам жертв. Теперь такие трюки могут стать менее эффективными.
Те кто набрасывается на новичков, просто обиженные жизнью. Отыгрываются в игре))
Согласна, нормальные пвпшники идут в пвп шутеры. Там где не решает шмот и твое задротство, а только руки. И лишь дети и обиженки нападают зергом на новичков, не оставляя им шанса
Ну а новички это вообще опушенные по жизни и их место около параши, либо ты самец в этой жизни, либо ты сука самца, третьего не дано
Каждый без исключения новичок в таких играх обычно сам начинает заниматься ровно тем же самым, как только достигнет для себя всех поставленных целей в игре. Набрасываться на новичков - единственное развлечение, когда всё остальное достигнуто.
Каждый новичок недоволен только до тех пор, пока набрасываются на его самого. А потом спустя время, набравшись опыта, почти любой уже опытный новичок сам начинает набрасываться на других и забывает о том, как плакал, когда сам был новичком. Зная всё это, мне новичков не жаль. Потому что люди всегда так себя ведут. Исключений не бывает в подобных играх. Точка.
Шас налетать , убили пвп, игра умрет и прочее кудахтание
Да нет, уже не умрет. Разрабы поняли в каком направлении им игру развивать.
Это что ж получается?
Ракада?😞
Кто там говорил что они не будут давать пвешникам все ресы? Хаха. Это вопрос времени, когда игра превратится в чистое пве.
Можете и дальше бить себя пяткой в грудь и защищать это недо пвп. Но игра рано или поздно превратится в пве фармилку!