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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 301 оценка

В Dune: Awakening ужесточили правила для охотников на новичков

butcher69 butcher69

Разработчики из Funcom выпустили новое обновление для Dune: Awakening, нацеленное на улучшение баланса между PvP и PvE. Главное изменение — увеличение таймера выхода из безопасных зон с 5 до 30 секунд. Это должно усложнить жизнь так называемым кемперам, которые устраивали засады на границах, атакуя игроков сразу после их выхода из безопасной территории.

Теперь у мирных собирателей пряности появилось больше времени, чтобы осмотреться и подготовиться к возможной атаке. А у агрессивных игроков стало меньше шансов на лёгкую добычу.

Вместе с этим в игре улучшили PvE-составляющую: в безопасных зонах появился более качественный лут, расширены участки с ценными ресурсами шестого тира и увеличено число выбросов пряности. Это должно снизить конкуренцию за ключевые места на карте.

Ранее игроки даже находили способы устранять других в защищённых локациях, привлекая песчаных червей к орнитоптерам жертв. Теперь такие трюки могут стать менее эффективными.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Те кто набрасывается на новичков, просто обиженные жизнью. Отыгрываются в игре))

3
Raphtallia

Согласна, нормальные пвпшники идут в пвп шутеры. Там где не решает шмот и твое задротство, а только руки. И лишь дети и обиженки нападают зергом на новичков, не оставляя им шанса

1
PatchyTaran

Ну а новички это вообще опушенные по жизни и их место около параши, либо ты самец в этой жизни, либо ты сука самца, третьего не дано

Janekste

Каждый без исключения новичок в таких играх обычно сам начинает заниматься ровно тем же самым, как только достигнет для себя всех поставленных целей в игре. Набрасываться на новичков - единственное развлечение, когда всё остальное достигнуто.

Каждый новичок недоволен только до тех пор, пока набрасываются на его самого. А потом спустя время, набравшись опыта, почти любой уже опытный новичок сам начинает набрасываться на других и забывает о том, как плакал, когда сам был новичком. Зная всё это, мне новичков не жаль. Потому что люди всегда так себя ведут. Исключений не бывает в подобных играх. Точка.

Дмитрий Тимчишин

Шас налетать , убили пвп, игра умрет и прочее кудахтание

Raphtallia

Да нет, уже не умрет. Разрабы поняли в каком направлении им игру развивать.

КонстантинEscadron

Это что ж получается?

Ракада?😞

Raphtallia
Вместе с этим в игре улучшили PvE-составляющую: в безопасных зонах появился более качественный лут, расширены участки с ценными ресурсами шестого тира и увеличено число выбросов пряности. Это должно снизить конкуренцию за ключевые места на карте.

Кто там говорил что они не будут давать пвешникам все ресы? Хаха. Это вопрос времени, когда игра превратится в чистое пве.

Можете и дальше бить себя пяткой в грудь и защищать это недо пвп. Но игра рано или поздно превратится в пве фармилку!