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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 327 оценок

В Dune Awakening временно отключили Семейный доступ для борьбы с читерами

Solstice Solstice

Funcom забанила сотни аккаунтов и удалила полученную эксплойтами валюту

Студия Funcom продолжает активную борьбу с читерами в симуляторе выживания Dune: Awakening. Разработчики временно отключили Семейный доступ, так как с его помощью можно было дублировать предметы и угонять транспорт.

Команда уже забанила сотни аккаунтов и изьяла из игры большие суммы нелегально полученной валюты солярис. Funcom извинилась перед добросовестными игроками и пообещала вернуть функцию, как только будут внедрены необходимые меры защиты. Разработчики также призвали геймеров сообщать о любом подозрительном поведении через внутриигровые инструменты.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Давно я не видел таких релизов - на старте невероятный успех, но за месяц просраны все полимеры

7
Allexandrr

Сюжет Дюны: песок, большой червяк, всё, по сути сюжета ноль. Но умудрились и фильм снять и игры сделать )

5
sapov

Сюжет дюны это противостояние домов. И они намного интереснее игры престолов.

7
PatchyTaran sapov
это противостояние домов.

Ромео и Джульетта

5
GRENMAN.11

не открывай свой ротик, если не в курсе матчасти.

Лидер Мур

круто, но не разу не встретил читеров и никто не угонял мои 3 вертолета )

5
Raphtallia

Ну так вы всего-то 100ч наиграли... За месяц... Вот еслиб там 1000ч было,то точно-бы встретили.

1
нитгитлистер

хотели как лучше получилось как обычно((

1
askazanov

Смешно

1
Pastoral

А поподробнее можно это как там можно было дублировать предметы и угонять транспорт.?