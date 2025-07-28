В Dune Awakening временно отключили Семейный доступ для борьбы с читерами

Funcom забанила сотни аккаунтов и удалила полученную эксплойтами валюту

Студия Funcom продолжает активную борьбу с читерами в симуляторе выживания Dune: Awakening. Разработчики временно отключили Семейный доступ, так как с его помощью можно было дублировать предметы и угонять транспорт.

Команда уже забанила сотни аккаунтов и изьяла из игры большие суммы нелегально полученной валюты солярис. Funcom извинилась перед добросовестными игроками и пообещала вернуть функцию, как только будут внедрены необходимые меры защиты. Разработчики также призвали геймеров сообщать о любом подозрительном поведении через внутриигровые инструменты.