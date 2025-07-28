В Dune Awakening временно отключили Семейный доступ для борьбы с читерами

Funcom забанила сотни аккаунтов и удалила полученную эксплойтами валюту
Студия Funcom продолжает активную борьбу с читерами в симуляторе выживания Dune: Awakening. Разработчики временно отключили Семейный доступ, так как с его помощью можно было дублировать предметы и угонять транспорт.
Команда уже забанила сотни аккаунтов и изьяла из игры большие суммы нелегально полученной валюты солярис. Funcom извинилась перед добросовестными игроками и пообещала вернуть функцию, как только будут внедрены необходимые меры защиты. Разработчики также призвали геймеров сообщать о любом подозрительном поведении через внутриигровые инструменты.
Давно я не видел таких релизов - на старте невероятный успех, но за месяц просраны все полимеры
Сюжет Дюны: песок, большой червяк, всё, по сути сюжета ноль. Но умудрились и фильм снять и игры сделать )
Сюжет дюны это противостояние домов. И они намного интереснее игры престолов.
Ромео и Джульетта
не открывай свой ротик, если не в курсе матчасти.
круто, но не разу не встретил читеров и никто не угонял мои 3 вертолета )
Ну так вы всего-то 100ч наиграли... За месяц... Вот еслиб там 1000ч было,то точно-бы встретили.
хотели как лучше получилось как обычно((
Смешно
А поподробнее можно это как там можно было дублировать предметы и угонять транспорт.?