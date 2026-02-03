В Dune: Awakening вышло масштабное обновление "Глава 3" и дополнение "Рейдеры Изломанных земель"

Для Dune: Awakening вышло крупнейшее на данный момент обновление — «Глава 3», а вместе с ним стало доступно дополнение «Рейдеры Изломанных земель». Апдейт уже получили все владельцы игры, а DLC бесплатно открыто для обладателей сезонного абонемента, Deluxe- и полной версии, либо продаётся отдельно за $9,99.

«Глава 3» полностью перерабатывает финальный этап игры. Разработчики изменили систему Ландсраада, добавив больше заданий, наград и свободы выбора: игроки сами решают, какие поручения выполнять, для какого Великого дома работать и как развивать персонажа. Появились расширенные ранги фракций, новая система опыта для специализаций и пять направлений развития — от боя и диверсий до крафта и исследования.

В обновлении также представлены аугментации для высокоуровневого снаряжения, новые зоны и испытания на карте, повторяемые станции с боссами, продолжение сюжетной линии, два новых вида оружия и переработанная рапира. Дополнительно разработчики упростили жизнь игрокам, полностью отменив налоги на базы, и добавили бонусы для тех, кто возвращается в игру после перерыва.

Дополнение «Рейдеры Изломанных земель» сосредоточено на косметике и строительстве. В него вошли десятки новых элементов для баз, украшения, варианты брони, оружия, транспорта, жесты и уникальная расцветка в стиле контрабандистов.

Уже 5 февраля стартует ивент для всего сообщества: игрокам предстоит совместно проходить новые испытательные станции, чтобы открыть ценные награды для всех участников. Разработчики отмечают, что «Глава 3» закладывает фундамент для дальнейшего развития Dune: Awakening и станет ключевым этапом эволюции игры.