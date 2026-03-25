В Dune: Awakening вышло обновление с новой локацией и миссиями перед объединением серверов

Разработчики из Funcom выпустили обновление 1.3.10 для Dune: Awakening, добавив в игру новый контент и ряд технических улучшений. Патч продолжает развитие третьей главы и готовит проект к будущему объединению серверов и переносу персонажей.

Главным нововведением стала новая наземная локация — Руины Цимпо. Это мрачное место, окружённое слухами о призраках и безумии, которое игроки смогут исследовать через глобальную карту.

С появлением локации также добавили пять новых миссий Ландсраада, по одной для каждой специализации персонажей. Кроме того, разработчики скорректировали время завершения голосований Ландсраада — теперь они заканчиваются за пять минут до Кориолисовой бури, что должно сократить паузы между активностями.

Обновление также включает балансные изменения для PvP. Техника и постройки получили дополнительные параметры защиты, чтобы лучше выдерживать урон от высокоуровневого оружия и улучшений.

Помимо этого, игрокам временно доступна новая вариация Боевой винтовки — её можно получить автоматически в меню кастомизации при входе в игру до 25 апреля.

Судя по отзывам сообщества, обновление было встречено положительно: многие игроки отмечают более стабильную работу игры и улучшенную производительность после установки патча.