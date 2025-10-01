В компании Funcom, разработчиков Dune: Awakening, прошли увольнения

Норвежская студия Funcom, стоящая за недавно вышедшей Dune: Awakening, объявила о сокращении штата. В заявлении, отправленном в GamesIndustry.biz, разработчик заявил, что игра на выживание в открытом мире стала «самым крупным релизом за 32-летнюю историю создания отличных игр», а затем сообщил, что сотрудники будут уволены в рамках реструктуризации студии.

Игра уже продемонстрировала невероятный потенциал, и правильный путь вперёд — сосредоточить наши внутренние ресурсы на выпуске нового контента, функций и улучшений.



Переход от разработки к долгосрочной эксплуатации, а также подготовка к релизу на консолях в следующем году потребуют от нас реструктуризации наших команд и концентрации ресурсов, сосредоточенных на разных проектах и ​​студиях. К сожалению, это также означает необходимость попрощаться с дорогими коллегами.

Dune: Awakening стала самой быстро продаваемой игрой Funcom, достигнув миллиона игроков примерно через две недели после выхода на ПК в июне. Выход игры на PS5 и Xbox запланирован на следующий год.

Funcom была приобретена китайским игровым гигантом Tencent в 2020 году.