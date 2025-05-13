Во время бета-теста Dune: Awakening был найден неприятный эксплойт PvP, который обещают устранить к релизу

На минувших выходных прошло масштабное бета-тестирование Dune: Awakening — MMO-песочницы по мотивам культовой вселенной Фрэнка Герберта. Игрокам предоставили доступ примерно к 20 часам контента, что стало неожиданно щедрым предложением для завершающего этапа полировки игры перед релизом. Впечатления от теста в целом были положительными: пустыня Арракиса оживает, сандвормы внушают страх, а сбор пряности и воздушные спидеры создают ощущение погружения в научно-фантастическую эпопею. Однако радость многих была омрачена одним крайне неприятным эксплойтом в PvP-сражениях.

Речь идёт о механике так называемого stunlock'а — ситуации, при которой игрок, потеряв выносливость, становится беззащитной мишенью для бесконечной серии быстрых атак ножом. Несмотря на то, что по лору вселенной защитные поля Хольцмана должны блокировать именно быстрые удары, в текущей версии игры достаточно просто спамить кнопку атаки, чтобы полностью обездвижить противника. Если у того закончилась выносливость, он попадает в бесконечную анимацию "ошеломления" и не может ни защититься, ни убежать. В бета-тесте подобные сцены происходили даже между известными стримерами — в одном из клипов Tyler1 буквально забивает до смерти Шрауда, не давая тому возможности сопротивляться.

Комьюнити разделилось во мнении по этому поводу: одни обвиняли проигравших в неумелом управлении выносливостью, другие — в голос заявляли о необходимости срочной правки. Разработчики из Funcom, однако, быстро отреагировали на ситуацию. В финале четырёхчасового стрима ведущие разработчики — директор игрового мира Жеф Ганье и главный продюсер Оле Андреас Хейли — подтвердили, что эксплойт уже исправлен во внутренних сборках, и финальная версия игры не унаследует эту уязвимость.

Это уже исправлено. У нас есть новая версия, в которой данная проблема решена. Мы знали о ней заранее. Исправление уже готово.

— заверил Ганье.

Разработчики также подчеркнули, что бета-версия, к которой получили доступ игроки, технически отставала от актуальной сборки. Тем не менее, появление эксплойта в столь важном компоненте, как PvP, оставило у части сообщества тревожные впечатления.

Релиз Dune: Awakening состоится 10 июня 2025 года на ПК. Также игра собирается выйти на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X, однако для них пока нет даты выхода.