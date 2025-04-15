Выход Dune: Awakening отложен - новая дата релиза на ПК назначена на 10 июня

Funcom объявила о переносе выхода многопользовательской игры на выживание Dune: Awakening. Вместо ранее запланированного релиза 20 мая, ПК-версия (Steam) теперь выйдет 10 июня, а расширенный доступ стартует 5 июня.
Причина задержки кроется в желании разработчиков учесть обратную связь игроков из закрытой беты и подготовить более качественный запуск. В официальном заявлении команда отметила, что сейчас проходит масштабное бета-тестирование с участием сотен журналистов и контент-мейкеров, которые смогут поделиться своими впечатлениями уже 25 апреля.
Funcom подчеркнула, что за последние месяцы они активно подогревают интерес аудитории: был выпущен режим создания персонажа, бенчмарк, начались предзаказы и публикация новых трейлеров. Но ключевым в решении о переносе стала обратная связь от игроков: она поступает через Discord, где разработчики напрямую общаются с сообществом.
Разработка Dune: Awakening амбициозна — игра сочетает масштаб открытого мира, элементы выживания и MMO, и команда стремится довести проект до блеска. Отсрочка, как уверяет Funcom, поможет улучшить старт игры и подарить игрокам лучший опыт с первого дня.
Покупка откладывается. Не ждём этот скам.
Ну учитывая какую халтуру они там показали, я могу их понять. Жаль правда проекту это не сильно поможет // Данила Мудров
Фу от третьего лица.Надоели эти консольные приблуды,вид из глаз полностью погружает в игру.И вообще бредово выглядит,такой огромный червь,чем он там в песках питается,железными кораблями?После халтуры двух частей Вильнёва мне Дюна вообще опротивела,хотя Бегущий по лезвию 2 у него классный получился.
Нормально,подождем!
Ай не красиво ай молодцы. 👏💵
С такими багами на демонстрации геймплея - уже жалею что предзаказал.
так там шлифовать и шлифовать и детская болезнь UE5 вижу только первый слот видеокарты у всех игр на UE5 такое
Судя по тому, что видел лучше её вообще не выпускать. В доильную онлайн корову хотят превратить.