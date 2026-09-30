Вышел патч 1.5.15.0 для Dune: Awakening - теперь в одиночном режиме и приватных серверах можно играть без BattlEye

Обновление 1.5.15.0 для Dune: Awakening стало доступно на публичном тестовом клиенте. Разработчики напоминают, что для тестирования стоит использовать панель разблокировки прогресса, доступную только на PTC: помимо ресурсов и снаряжения, она позволяет получать опыт, открывать главы путешествия, повышать ранги фракций и добывать материалы для крафта. Обсудить патч можно в специальном разделе Steam и на Discord-сервере, посвящённом тестовому клиенту.

Среди главных изменений — улучшения стабильности игры и серверов. Также появилась возможность запускать игру без установленного или включённого античита BattlEye для одиночного режима, а также для приватных и собственных серверов, где защита не требуется. Для игры на серверах с BattlEye античит по-прежнему обязателен: попытка подключиться к такому серверу без него приведёт к ошибке.

Замедление при полёте на разведочном орнитоптере с модулем ракетной установки снизили с 20 до 10 процентов. Разработчики отмечают, что значение может измениться: его протестируют и настроят в ходе PTC как для разведочного, так и для штурмового орнитоптера.

Кроме того, исправлена ошибка, из-за которой игра могла вылетать при установке большой базы с помощью инструмента реконструкции. В новом игровом опыте враг со щитом теперь даёт больше времени на тяжёлую атаку перед ответным ударом. Также внесён ряд исправлений по сюжету и прогрессии путешествия игрока. Полный список изменений доступен в патчноуте.