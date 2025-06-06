Вышло первое обновление для Dune: Awakening - улучшена стабильность серверов

Сегодня в 12:00 по московскому времени для Dune: Awakening вышло первое техническое обновление с момента запуска раннего доступа. Патч направлен на улучшение стабильности серверов и устранение ряда технических проблем, с которыми столкнулись игроки в первые часы после релиза.

Разработчики также проведут технические работы, которые продлятся около двух часов. Команда Funcom подчеркнула, что если установка обновления будет завершена раньше запланированного, серверы откроются раньше.

Это первый из серии патчей, которые будут выходить по мере развития проекта и сбора обратной связи от игроков.