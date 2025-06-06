Вышло первое обновление для Dune: Awakening - улучшена стабильность серверов

Сегодня в 12:00 по московскому времени для Dune: Awakening вышло первое техническое обновление с момента запуска раннего доступа. Патч направлен на улучшение стабильности серверов и устранение ряда технических проблем, с которыми столкнулись игроки в первые часы после релиза.
Разработчики также проведут технические работы, которые продлятся около двух часов. Команда Funcom подчеркнула, что если установка обновления будет завершена раньше запланированного, серверы откроются раньше.
Это первый из серии патчей, которые будут выходить по мере развития проекта и сбора обратной связи от игроков.
На торренте нет и игры нет
Давно ммо на торренте есть?
Есть те кто опробовал игру?
Что скажите? // Артём Хайдуров
под пиво пойдёт😎
Есть такие) Игра супер! За первые 10 часов игры прошла обучалку, старовые механики прокачки, строительства и крафта. С серверами беда... Периодически выкидывает, пару квестов пришлось по 2-3 раза перепроходить.
Но я еще фанат вселенной Дюны, поэтому мне отдельный
Сыро, от конана мало чем отличается, кроме онлайн составляющей. Ближний бой ужасен.