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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 167 оценок

Вышло первое обновление для Dune: Awakening - улучшена стабильность серверов

IKarasik IKarasik

Сегодня в 12:00 по московскому времени для Dune: Awakening вышло первое техническое обновление с момента запуска раннего доступа. Патч направлен на улучшение стабильности серверов и устранение ряда технических проблем, с которыми столкнулись игроки в первые часы после релиза.

Разработчики также проведут технические работы, которые продлятся около двух часов. Команда Funcom подчеркнула, что если установка обновления будет завершена раньше запланированного, серверы откроются раньше.

Это первый из серии патчей, которые будут выходить по мере развития проекта и сбора обратной связи от игроков.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

На торренте нет и игры нет

2
Hevin

Давно ммо на торренте есть?

Пользователь ВКонтакте

Есть те кто опробовал игру?
Что скажите? // Артём Хайдуров

myLastStop

под пиво пойдёт😎

Maria Kireeva

Есть такие) Игра супер! За первые 10 часов игры прошла обучалку, старовые механики прокачки, строительства и крафта. С серверами беда... Периодически выкидывает, пару квестов пришлось по 2-3 раза перепроходить.

Но я еще фанат вселенной Дюны, поэтому мне отдельный

1
Hevin

Сыро, от конана мало чем отличается, кроме онлайн составляющей. Ближний бой ужасен.