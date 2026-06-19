Закрытая бета Dune: Awakening на PS5 стартует 25 июня

Разработчики Dune: Awakening объявили о первом этапе закрытого бета-тестирования версии для PlayStation 5. Тестирование пройдёт с 25 по 29 июня и станет важным шагом в подготовке игры к запуску на консолях.

Главная цель теста — оценить изменения, внесённые специально для консольной версии. Команда хочет проверить обновлённую схему управления, боевую систему и прогрессию персонажа, а также собрать отзывы игроков о том, насколько комфортно игра ощущается на геймпаде.

Принять участие смогут владельцы PS5 и PS5 Pro из Северной Америки. Подать заявку разрешено как новичкам, так и игрокам, уже знакомым с проектом на ПК.

На этом этапе разработчики сосредоточатся исключительно на многопользовательском режиме. Тестирование одиночного контента и настроек кастомизации персонажа планируется провести позднее.

Бета-тестирование пройдёт под строгим соглашением о неразглашении (NDA). Участникам запретят публиковать скриншоты, записи геймплея, вести трансляции или обсуждать детали игры за пределами закрытых каналов обратной связи.

Разработчики также предупредили, что количество приглашений будет очень ограниченным. Ключи и документы NDA начнут рассылать уже на следующей неделе, а после завершения теста участников попросят заполнить подробный опрос о впечатлениях от игры.