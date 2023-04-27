Авторы Dune: Spice Wars сообщили о новых планах, среди которых герои, новый режим и фракция ©

Студия Shiro Games объявила о новых планах разработки стратегии Dune: Spice Wars, находящейся в раннем доступе.



Разработчики поделились своими планами, поскольку скоро исполнится год с момента выхода игры в раннем доступе Steam и многим игрокам интересно, в каком направлении будет развиваться игра.

Среди запланированных новых функций:

режим Conquest, действующий как кампания - где выбираете одну из фракций и играете серию различных сценариев, разблокируя по пути многочисленные улучшения. Вся игра будет построена таким образом, чтобы ее можно было проходить снова и снова, не чувствуя скуки. Ожидается, что прохождение этого варианта игры за один раз займет около 10 часов;

серия обширных обучающих программ - они научат игроков всем ключевым механикам;

новая играбельная фракция - пока что разработчики не готовы раскрыть, кто это;

герои Дюны

Разработчики также затронули вопрос о том, сколько еще продлится ранний доступ. Они утверждают, что на данный момент они выполнили около 70% своих планов. Поэтому им предстоит еще много работы. Разработчики ожидают, что версия 1.0 будет выпущена ближе к концу года.