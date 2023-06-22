Для стратегии Dune: Spice Wars вышло крупное обновление Conquest ©

Вышло обновление Conquest для игры Dune Spice Wars, в котором представлены многочисленные функции и модификации, улучшающие игровой процесс.

В основе этого обновления лежит введение режима "Завоевание" (Conquest). Этот режим разработан с учетом реиграбельности и сложности прохождения, погружая игроков в уникальные сценарии, требующие стратегического использования всех доступных систем. Теперь игроки могут управлять одним из основных домов - Атрейдесом, Харконненом или Коррино - проходя через разнообразные испытания, чтобы продвинуться в игре.

В режиме "Завоевание" можно настраивать дом с помощью многочисленных преимуществ, что позволяет разрабатывать различные стратегии для решения задач, которые ставит "Завоевание". С добавлением этого режима увеличивается продолжительность игры: каждый запуск Conquest предлагает около 10 часов игрового времени. Более того, фактор реиграбельности усиливается, поскольку в режиме Conquest нет двух одинаковых заданий, что обеспечивает уникальный игровой опыт при каждой попытке.

Чтобы помочь игрокам сориентироваться в тонкостях игры, в игру интегрированы пять новых туториалов, посвященных основам управления, исследованию, осаде и расширению, сбору специй, а также водоснабжению и поддержанию жизнедеятельности.

Обновление также вносит существенные изменения во фракции, экономику и здания. Что касается фракций, то были изменены некоторые бонусы для Харконненов, Контрабандистов и Коррино. Такие персонажи, как Раббан, Фейд-Раута, Стабан, Баннерджи, Лингар, Мать Рамалло, Стилгар, Арамшам, Ирулан и Фенринг, подверглись значительным изменениям.

Экономический аспект игры был переработан, основной упор сделан на ресурс "Пряность". Был достигнут баланс между доходами и затратами на Солари, и экономика в целом стала более плотной, а в поздней игре стало меньше колоссальных производств. Также были переработаны плазмобетон и топливные элементы для улучшения взаимодействия и облегчения понимания для новичков.

В строительном аспекте игры было добавлено уникальное здание деревни для каждой фракции, новое экономическое здание деревни под названием Оптовый рынок, а также введены и переработаны основные здания.

Дальнейшие изменения включают в себя переработку ядерных бомб, добавление нового основного здания Nuclear Silo, доработку миссий шпионажа, полную переработку убийств, а также изменения таких юнитов, как Харконнены и Фремены.

Новые изменения в карте и пользовательском интерфейсе, а также добавление девяти новых музыкальных композиций завершают полный список улучшений и дополнений в этом обновлении.

Кроме того, в патче исправлен ряд ошибок, в результате чего игровой процесс стал более стабильным и приятным.