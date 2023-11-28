Dune: Spice Wars стала доступна на Xbox Series X|S и Game Pass

Dune: Spice Wars — это уникальная комбинация 4X и стратегии в реальном времени, действие которой происходит на Арракисе. Игра впервые вышла на ПК и год находилась в раннем доступе. Сегодня Dune: Spice Wars дебютирует на консоли с доступным портом Xbox Series X. Мало того, игра также доступна через Xbox Game Pass.

За год раннего доступа Dune: Spice Wars значительно расширилась за счет шести крупных обновлений. Эти обновления добавили несколько новых игровых фракций и множество новых функций. Это, конечно, в дополнение к исправлениям балансировки и качества жизни (QoL), а также множеству запросов от игрового сообщества.

Dune: Spice Wars сочетает в себе RTS с долгосрочным планированием игр 4X. На Арракисе театр военных действий выходит за рамки поля боя. Игроки также могут доминировать над потоком спайса, освоив политику, экономику и шпионское мастерство Ландсраада.

Вы начнете с выбора одной из шести знаковых фракций вселенной Дюны. К ним относятся печально известные дома Атрейдесов, Харконненов и Свободных. Конечно, каждый из них обладает уникальными сильными сторонами. Вы можете играть в одиночку или с друзьями, будь то союзники или соперники, и выяснить, на кого в первую очередь претендуют неумолимые пустыни Арракиса.