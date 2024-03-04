На фоне дебюта в кинотеатрах "Дюны 2", пик игроков в Dune: Spice Wars резко вырос

После выхода фильма "Дюна: Часть вторая" стратегия Dune: Spice Wars переживает небольшое возрождение с точки зрения игроков. Пока речь не идет об огромных пиках, но, тем не менее, рост значительный, как показывает SteamDB.



Очевидно, есть много людей, которые, посмотрев фильм, искали видеоигру, посвященную Дюне. В Steam они могут найти только настольную игру Dune: Imperium и, собственно, игру от Shiro Games, чье DLC House Vernius of Ix выходит 7 марта. Есть еще Dune: Awakening от Funcom, но она еще не вышла.

В прошлом месяце пиковое количество игроков в Dune: Spice Wars составляло около 400 человек в день. Однако в выходные они превысили 1000, быстро достигнув 1800.



Наблюдать за таким движением игроков действительно интересно, потому что оно пластично показывает влияние между различными медиа, даже между частично связанными произведениями (Dune: Spice Wars - это 4X, не связанная с фильмом). Это не первый случай, когда успех фильма делает видеоигру снова успешной (вспомните продажи The Witcher 3: Wild Hunt после появления сериала на Netflix).