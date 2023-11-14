Официально: 4X-стратегия в реальном времени Dune: Spice Wars появится на Xbox 28 ноября

Dune: Spice Wars, уникальное сочетание 4X и стратегии в реальном времени, действие которой происходит на Арракисе, появится на Xbox 28 ноября. После недавнего выхода игры на ПК из раннего доступа разработчик Shiro games и издатель Funcom представят игрокам на Xbox X|S эпическую борьбу за спайс.

За год раннего доступа Dune: Spice Wars значительно расширилась благодаря шести крупным обновлениям, добавив множество новых игровых фракций, множество новых функций, балансировку, качество жизни и множество запросов от страстного сообщества.

Dune: Spice Wars сочетает в себе мгновенное волнение стратегии в реальном времени с долгосрочным планированием 4X-игр, объединяя лучшее из двух миров. На Арракисе театр военных действий выходит за рамки поля боя. Игроки также могут доминировать над потоком специй, освоив политику, экономику и шпионское мастерство Ландсраада.

Выберите одну из шести знаковых фракций вселенной Дюны, таких как Атрейдесы, Харконнены или Свободные, используя их уникальные сильные стороны. Играйте в одиночку или с друзьями, будь они союзниками или соперниками, и узнайте, на кого в первую очередь претендуют неумолимые пустыни Арракиса.