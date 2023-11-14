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Dune: Spice Wars 26.04.2022
7.1 213 оценок

Слух: Dune Spice Wars появится на Xbox и в Game Pass во второй половине ноября

ltdx
Новости

Инсайдер billbil-kun рассказал, какие из релизов второй половины ноября сразу окажутся в библиотеке Game Pass.

Речь о трех проектах: Persona 5: Tactica (17 ноября), Rollerdrome (28 ноября) и — неожиданно — стратегия Dune: Spice Wars. Последняя, по словам инсайдера, также появится и на Xbox.

Dune: Spice Wars — это стратегическая 4X-игра в реальном времени, в основу которой лег научно-фантастический бестселлер Фрэнка Герберта «Дюна». Игрокам предстоит возглавить свою фракцию и сражаться за контроль и господство над суровой пустынной планетой Арракис.

Игра вышла из раннего доступа в сентябре 2023 года, но была доступна только на PC.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SchaLTai

Тухленько

-1
rexstorz

Че очень фиговая игра ?(

-1
Spillik

Вообще слабоватая, но она уже давно в гейпасе на пк.

0