Слух: Dune Spice Wars появится на Xbox и в Game Pass во второй половине ноября

Инсайдер billbil-kun рассказал, какие из релизов второй половины ноября сразу окажутся в библиотеке Game Pass.
Речь о трех проектах: Persona 5: Tactica (17 ноября), Rollerdrome (28 ноября) и — неожиданно — стратегия Dune: Spice Wars. Последняя, по словам инсайдера, также появится и на Xbox.
Dune: Spice Wars — это стратегическая 4X-игра в реальном времени, в основу которой лег научно-фантастический бестселлер Фрэнка Герберта «Дюна». Игрокам предстоит возглавить свою фракцию и сражаться за контроль и господство над суровой пустынной планетой Арракис.
Игра вышла из раннего доступа в сентябре 2023 года, но была доступна только на PC.
Тухленько
Че очень фиговая игра ?(
Вообще слабоватая, но она уже давно в гейпасе на пк.