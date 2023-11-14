Слух: Dune Spice Wars появится на Xbox и в Game Pass во второй половине ноября

Инсайдер billbil-kun рассказал, какие из релизов второй половины ноября сразу окажутся в библиотеке Game Pass.

Речь о трех проектах: Persona 5: Tactica (17 ноября), Rollerdrome (28 ноября) и — неожиданно — стратегия Dune: Spice Wars. Последняя, по словам инсайдера, также появится и на Xbox.

Dune: Spice Wars — это стратегическая 4X-игра в реальном времени, в основу которой лег научно-фантастический бестселлер Фрэнка Герберта «Дюна». Игрокам предстоит возглавить свою фракцию и сражаться за контроль и господство над суровой пустынной планетой Арракис.

Игра вышла из раннего доступа в сентябре 2023 года, но была доступна только на PC.