Приключенческая ролевая игра с гигантскими крабовыми мехами DuneCrawl получила релиз в Steam

Студия Alientrap в сотрудничестве с издателем GUNHEAD представила на платформе Steam увлекательный экшен с открытым миром DuneCrawl.

Первые отзывы игроков в основном положительные - 78%, но игроки жалуются на проблемы с багами, корявый сетевой код и плохую оптимизацию контроллеров.

DuneCrawl — это динамичный экшен, в котором игроки отправляются в опасное путешествие по бескрайним песчаным просторам. Вы можете исследовать мир в одиночку, сопровождаемый таинственным спутником, или объединиться с тремя союзниками, чтобы защитить племя Поллой от вторжения загадочного Керамиста.

Особенностью игры является управление Крабовым Краулером — гигантской механической платформой, которая служит не только транспортным средством, но и мощным оружием. На его борту можно заряжать пушки, ремонтировать повреждения и даже совершать дерзкие абордажи, катапультируясь на вражеские корабли.

Геймплей делает акцент на кооперации и выживании. Экипажу предстоит не только сражаться с врагами, но и управлять Краулером, заряжать оружие и устранять неисправности. В дополнение к Краулеру, игроки могут исследовать мир, используя гигантских жуков, бронированных скорпионов или стремительных нимф.

Путешествие ведет через десятки островов-оазисов и опасные подземелья, где скрыты уникальные артефакты, маски и талисманы, открывающие новые магические способности.

DuneCrawl выделяется необычной графикой: разработчики применяют ручную 2D-анимацию, проектируемую на 3D-модели. Это создает эффект ожившего комикса с сохранением детализации и теплоты рисунка, но с современной глубиной пространства и динамическим освещением.

Игроки могут кастомизировать не только оружие (например, кислотные гарпуны), но и внешний вид Краулера, добавляя стильные шляпы и яркие раскраски. Благодаря этому суровое выживание превращается в захватывающее и веселое приключение.

Оригинальная цена игры составляет 710 рублей, но до 19 января 2026 года ее можно приобрести со скидкой 15% — всего за 603 рубля.